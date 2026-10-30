"김혜성 기회 줘야하니 떠나세요" 다저스 FA선수 '파격 결단'…스쿠벌·파헤스 잔류→키케는 이별 유력

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[스포츠조선 강우진 기자]다음 시즌 LA 다저스에 누가 남고 누가 떠날까. 3년 연속 월드시리즈(WS) 우승에 도전했고, 실패한 만큼 구단은 재정비에 심혈을 기울일 가능성이 크다.

다저스 비트는 30일(한국시각) '이제 다저스의 선수단 구성을 바꿔놓을 수도 있는 오프시즌이 찾아왔다'며 '다저스 선수 9명이 FA 자격을 얻을 예정이며, 추가로 6명은 연봉 조정 자격을 갖추고 있다'고 보도했다.

가장 큰 결정은 선발 투수 타릭 스쿠벌과 관련된 문제다. 그와 재계약하려면 막대한 금액을 투입해야 할 가능성이 크다. 이미 다저스는 선발 로테이션에 상당한 금액을 투자한 상태다. 그럼에도 스쿠벌 영입은 꼭 필요하다고 매체는 주장했다. 스쿠벌과 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우로 이어지는 막강한 로테이션을 구성해야 한다는 것이다.

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알렉스 베시아도 팀에 남겨야 할 선수로 분류된다. 베시아는 매번 중요한 상황에서 등판해 왔으며, 삼진을 잡아내는 능력이 뛰어나다. 또한 데이브 로버츠 감독에게 우타자를 상대로도 계속 기용할 수 있는 좌완 불펜 투수라는 선택지를 제공한다. 계약 조건이 합리적인 수준이라면 베시아는 다저스가 가장 적극적으로 잔류를 추진해야 할 불펜으로 보인다.

가을 야구에서 항상 빛났던 키케 에르난데스와는 이별을 준비해야 할 수 있다. 알렉스 프리랜드, 김혜성, 호수에 데 파울라 등 젊은 선수들에게 실질적인 출전 기회를 제공하려면 나이 많은 그가 팀을 떠나야 한다는 것이다. 다른 선수 영입이나 로스터 변화로 에르난데스에게 명확한 역할이 생기지 않는다면, 그는 다저스에 잔류하기보다는 팀을 떠날 가능성이 더 커 보인다.

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앤디 파헤스의 경우에는 반드시 잡아야 하는 선수로 평가된다. 그는 주전 외야수로 자리 잡았으며 2026시즌 올스타전 선발 출전 자격까지 얻었다. 지난 시즌 화끈한 타격감을 보여주면서 팀에 꼭 필요한 타자가 됐다.

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결국 오프시즌 다저스의 선수단 변화는 평균 연령을 낮추는데 집중될 것으로 보인다.

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매체는 '이 선수들이 실패했다는 의미는 아니다. 오히려 구단이 마침내 선수단을 젊게 만들어야 한다는 필요성을 실천에 옮기고 있다는 뜻일 수 있다'며 '에르난데스가 가장 명확한 사례다. 다저스가 이전 우승을 함께했던 선수들에게 계속 모든 로스터 자리를 내준다면 젊은 선수들에게 실질적인 기회를 제공할 수 없다'고 설명했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com