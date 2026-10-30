'슬픈 이별 임박' 손흥민 대부 삼을 만큼 절친이었는데 '은퇴 준비'…"웨일스 축구에 도움 되는 일 하고파"

사진=더 스퍼스 익스프레스

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼 시절 손흥민의 절친 벤 데이비스(33)가 은퇴를 준비하고 있다.

영국 매체 '스퍼스웹'은 30일(한국시각) '데이비스는 축구화를 벗은 뒤 선택할 수 있는 다양한 진로를 이미 준비하고 있다'며 '여기에는 향후 토트넘에서 계속 일할 수 있는 진로도 포함돼 있다'고 전했다.

데이비스는 분명 평범한 축구 선수가 아니다. 그는 현역 생활을 이어가는 와중에도 이미 다양한 분야에 관심을 보여왔다. 데이비스는 영국 개방대학을 통해 경제학과 경영학을 공부했으며, 2026년 8월에는 웨일스축구협회(FAW) 평의회 위원으로 임명됐다. 데이비스는 여가 시간에 구단 아카데미의 일부 유소년 팀을 지도하기도 했으며, 향후 지도자 생활을 준비하기 위해 유럽축구연맹(UEFA) A 라이선스도 취득했다. FAW 평의회 위원회 소속인 데이비스는 웨일스 선수들을 대표하는 역할을 맡고 있기도 하다.

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로이터연합뉴스

데이비스는 'BBC'와의 인터뷰에서 "축구를 그만둔 뒤 아무것도 하지 않고 지낼 생각은 없다"며 "축구계가 무대 뒤에서 어떻게 돌아가는지 살펴보는 것 자체가 훌륭한 배움의 기회이기도 하다"고 말했다.

또 데이비스는 "만약 지도자 분야에서 어떤 기회가 자연스럽게 내게 찾아온다면, 그것이 진로가 될 수도 있다"면서도 "하지만 내가 가진 전문성과 지금까지 배운 것을 최대한 잘 활용하고 싶다"고 포부를 밝혔다.

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그는 "무엇보다 웨일스 국가대표로 축구를 할 수 있다는 것은 절대적인 영광이자 특권이다"며 "내가 선수로서 가진 위상과 위치를 활용해 웨일스 축구에 도움을 줄 수 있다면 기꺼이 그렇게 하겠다"고 말했다.

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다만 데이비스의 은퇴 시점은 아직 정해지지 않았다. 토트넘이 그의 계약을 1년 더 연장하는 방안을 검토하고 있기 때문이다. 데이비스는 주전 선수로 기용되지는 않고 있지만, 로테이션 멤버로서 제역할을 해내고 있다.

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한편, 데이비스는 손흥민의 절친으로 잘 알려져 있다. 데이비스는 자녀의 대부로 손흥민을 선택했을 정도로 각별히 신뢰했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com