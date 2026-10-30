'첫 국대 승선, 그 순간을 평생 못 잊는다' 모레노가 A대표팀 첫 발탁한 강원FC 21세 센터백 신민하 "명단 보고 부모님이 가장 먼저 생각났다"

강원 신민하 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]"명단 보고 부모님이 가장 먼저 생각났다."

강원FC 신민하에 놀라운 일이 발생했다. 그가 난생 처음으로 한국 축구 A대표팀에 발탁된 것이다. 그는 29일 로베르트 모레노 대표팀 임시 감독이 11월 A매치 차출 명단을 발표한 후 자신의 이름이 포함된 걸 확인하고 무척 놀랐다. 신민하는 "명단 발표가 나고 얼떨떨한 기분이었다. 부모님께 소식 들으셨냐고 전화를 먼저 드렸다. 부모님이 가장 먼저 생각났다"고 말했다.

축구 선수로 성장해 A대표팀 유니폼을 입는 건 정말 어려운 일이다. 대한축구협회에 등록된 엘리트 선수는 약 3만3000명이 넘는다. 이 중 최고의 기량으로 한국을 대표해 국가대항전에 나설 A대표는 26명 정도다. A대표팀에 차출될 약 50명의 풀에 들어가는 건 '하늘의 별따기' 정도로 치열한 경쟁을 뚫고 살아남아야 가능하다고 축구계 관계자들은 말한다. 그래서 대부분의 선수들이 첫 A대표팀 발탁 때의 그 기쁨과 환희를 평생 잊지 못한다.

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강원 신민하 사진제공=한국프로축구연맹

신민하도 그런 기분이었을 것이다. 그는 첫 A대표팀에 대표 "목표로 해왔던 A대표팀에 뽑히게 돼서 정말 영광스럽다. 강원FC 소속으로 뽑힐 수 있어서 더 영광인 것 같다"면서 "첫 발탁이기 때문에 긴장감을 덜어내려고 많이 노력할 것이다. 하던 대로 하자는 생각이다. 강원FC에서 보여줬던 모습들이 모레노 감독님 눈에 들었기 때문에 뽑혔다고 생각한다. 대표팀에 가서도 잘 할 수 있는 것, 감독님이 원하시는 것을 잘 새겨들어서 좋은 모습을 보여드리도록 하겠다"고 말했다.

2005년생인 신민하는 용인시축구센터에서 유스를 보냈고, 2024년 강원을 통해 프로 데뷔했다. 만 21세의 어린 나이에도 강원의 주축 센터백으로 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달에 기여했다.

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그는 "우리 강원 팬분들께서 많이 응원해 주신 덕분에 경기장에서 좋은 모습을 보여드렸다고 생각한다. 대표팀에 가서도 강원FC 팬분들께서 많이 응원해 주시길 바라고, 좋은 모습으로 보답해 드리고 싶다"고 말했다.

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강원 신민하 사진제공=한국프로축구연맹

신민하는 "젊은 선수로 가기 때문에 패기를 보여드리도록 하겠다. 감독님이 선수로서 어떤 모습을 좋게 평가했는지는 잘 모르겠지만, 내 장점은 빠른 스피드, 헤딩 경합, 뒷공간 커버 능력이라고 생각한다. 장점들을 훈련장에서 많이 보여서 경기에 출전할 수 있게 열심히 노력하겠다"고 말했다.

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키 1m86인 신민하의 장점은 스피드가 빠르고 서전트 점프력이 좋아 제공권이 강하다. 아직 체력적으로 밸런스가 완성된 건 아니며 후방 빌드업을 주도할 정도로 안정감이 있는 건 아니다.

모레노 감독은 이번 대표팀에 센터백 자원으로 신민하에 앞서 기존 주전인 김민재(바이에른 뮌헨) 이한범(클럽 브뤼헤) 김지수(브렌트퍼드) 등을 선발했다. 신민하가 오는 사우디아라비아, 카타르전에서 출전 기회를 잡을 수 있을까.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com