'너를 넘어야 울산도 끌어내릴 수 있다' '전주성' 빅매치, 전북 현대 vs 대전하나시티즌..파이널A 목표는 2위 '그래서 더 치열하다'

전북 현대 에이스 티아고 사진제공=한국프로축구연맹

대전하나시티즌 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대가 파이널 라운드에선 다른 경기력과 결과를 낼 수 있을까.

전북이 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 '하나은행 K리그1 2026' 파이널A 1라운드 홈 경기를 갖는다. K리그1은 정규 라운드 33경기를 마친 뒤 상위 6개 팀이 파이널A, 하위 6개 팀이 파이널B로 나뉘어 마지막 5경기를 치른다. 정규 라운드에서 쌓은 승점과 순위는 그대로 이어지며, 파이널 라운드 5경기의 결과를 더해 최종 순위가 결정된다.

리그 4위로 파이널A에 진출한 전북은 남은 경기에서 2027~2028시즌 아시아 클럽대항전 진출 자격을 획득하는 게 목표다.

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이번 '전주성' 대결은 3위 대전과의 맞대결이라 더욱 의미가 크다. 전북이 승점 1점 뒤처져 있다. 전북은 12승12무9패, 승점 48점이고, 대전은 13승10무10패, 승점 49점이다. 전북이 승리를 거두면 대전을 끌어내리게 된다. 파이널 라운드의 출발로 2위로 이번 시즌을 마치기 위해선 첫 경기를 꼭 잡아야 한다.

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

이번 시즌 양 팀의 리그 맞대결은 팽팽했다. 전북은 지난 3월 21일 대전 원정에서 1대0으로 승리했고, 7월 21일 전주성 맞대결은 0대0으로 비겼다. 그리고 직전 대전 원정(10월 9일)에서는 1대2로 졌다. 올해 리그 상대 전적은 1승1무1패로 동률이다. 단 지난 2월 열린 이벤트 성격의 슈퍼컵에선 전북이 모따와 티아고의 연속골로 대전을 2대0으로 제압하며 우승 트로피를 들어올렸다.

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전북과 대전은 최근 리그와 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 일정을 병행하고 있다. 두 대회를 오가는 빡빡한 일정 속에서 선수단의 체력 관리와 경기별 전략 운용이 시즌 막판 성적을 좌우할 주요 변수다. 선수들 대부분이 시즌 막판이라 체력이 고갈된 상태라고 한다. 부상의 위험도 매우 높은 편이다. 전문가들은 "이 정도 되면 두 팀은 서로를 너무 잘 안다. 결국 승부가 갈리는 포인트는 집중력과 결정력 싸움이 될 것"이라고 말한다.

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대전하나시티즌 황선홍 감독 사진제공=한국프로축구연맹

대전의 파이널A 목표도 최대한 높은 순위로 시즌을 마무리하는 것이다. 2시즌 연속 파이널A 진출에 이어 2시즌 연속 준우승과 ACLE 출전권 획득까지 노린다. 2위 울산 HD와의 승점 차는 2점이다. 순위를 끌어올리기 위해서는 이번 전북전 결과가 매우 중요하다. 리그 조기 우승은 이미 FC서울이 가져갔다. 대전 황선홍 감독은 "ACLE도 중요하지만 K리그1 순위 싸움도 당연히 중요하다. 이기기 위해서 모든 걸 다 해야 한다"고 말했다.

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전북은 최근 6경기에서 1승에 그쳤다. 지난 18일 홈에서 제주SK를 3대2로 꺾으며 4경기 무승에서 벗어났지만, FC안양 원정에서는 1대1 무승부를 기록하며 연승에 실패했다. 또 주중 ACLE 일정으로 중국 베이징 궈안(2대2 무) 원정까지 다녀와 체력적인 부담도 안고 있다.

대전은 상승세를 이어 전북 원정에서도 승리를 거두겠다는 각오다. 지난 31라운드 전북을 상대로 티아고에게 선제골을 내줬지만 마사와 디오고의 연속 득점으로 경기를 뒤집었다. 대전이 홈에서 전북을 꺾은 것은 2008년 이후 18년 만이었다. 대전은 최근 득점 감각이 좋은 디오고에게도 기대를 걸고 있다. 디오고는 전북전을 시작으로 광주FC, 김천과의 경기에서 모두 골을 넣으며 리그 3경기 연속 득점에 성공했다. 올 시즌 리그 28경기에서 7골-5도움을 기록하며 두 자릿수 공격 포인트도 달성했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com