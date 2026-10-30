'라리가로 돌아갈 것이다' 5년 장기 계약한 토트넘에서 "행복하다"는 페드로 포로 "레알, 바르사 관심 인정하지만 공식 오퍼 없었다"

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Tottenham Hotspur's Pedro Porro reacts REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]스페인의 북중미월드컵 우승 멤버인 풀백 페드로 포로(27·토트넘)가 스페인 방송에 출연, EPL 토트넘에서 행복하지만 라리가로 돌아고 싶다는 바람을 밝혔다. 그는 FC바르셀로나와 레알 마드리드 라리가 두 빅클럽의 관심을 받고 있는 것으로 알려졌다.

토트넘 구단과 2031년 6월까지 계약한 포로는 스페인 방송 카데나 세르의 프로그램 '엘 라르게로'에 출연했다. 그는 진행자 마누 카레뇨의 '레알 마드리드나 FC 바르셀로나에서 연락이 와서 제안을 하고 싶어 한다는 말을 아무도 안 해줬나'라고 묻자 "없었다. (두 구단에서)관심은 있다. 왜냐하면 당연히 상황이 어떤지 알아보려고 그냥 물어보는 것이기 때문이다. 하지만 진짜 관심은 아니다"라고 했다.

지로나, 바야돌리드 그리고 스포르팅(포르투갈)을 거친 포로는 2023년 7월 토트넘으로 이적했다. 당시 이적료는 4000만유로였다. 토트넘의 주전 오른쪽 풀백으로 성장한 그는 스페인 국가대표팀에서도 주전으로 성장, 북중미월드컵에서 스페인 우승에 기여했다.

Advertisement

epa13199187 Pedro Porro of Tottenham Hotspur in action during the English Premier League match of Tottenham Hotspur against Newcastle United, in London, Britain, 29 August 2026. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

포로는 이번 인터뷰에서 "(두 구단의 관심을)크게 받아들이지 않는다. 아마 토트넘이 나에 대해 많은 이적료를 요구했을 것이다. 나를 최고 중 한 명으로 평가하고 있기 때문이다. 세상 모든 일이 그렇듯, 더 좋은 것에 끌리기 마련"이라고 말했다. 또 그는 '레알 마드리드와 바르셀로나 중 어느 쪽 플레이 스타일이 더 잘 맞을 것 같나'라는 질문에는 "모르겠다. 나와는 상관없는 일이다. 사람들이 의견을 말하면 된다. 나는 무엇이든 적응할 수 있는 선수다. 결코 쉽지 않은 프리미어리그에도 적응해 냈다. 거기까지만 하겠다"고 말했다.

Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 26, 2026 Tottenham Hotspur's Pedro Porro during the warm up before the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

포로는 자신의 축구 미래에 대해 스페인 라리가로 돌아가고 싶은 마음을 숨기지 않았다. 그는 "(스페인은) 내 나라이고 라리가를 좋아한다. 지금은 계약이 남아 있기 때문에 내 소속팀이 아닌 다른 주제에 대해 이야기하는 것은 매우 불공평하다. 하지만 분명 스페인으로 돌아가고 싶고 정말 기대된다"고 말했다.

Advertisement

또 포로는 "토트넘에서 매우 행복하다. 토트넘 구단은 무슨 일이 일어날지 모르는 월드컵 전에 내게 재계약 기회를 주었다. 정말 멋진 배려였다. 그후에는 큰 환대를 받았고, 사랑받고 있다고 느낀다. 이는 내게 매우 중요하다. 비록 월드컵 종료 뒤로 계약 시점을 기다렸다면 더 많은 돈을 챙겼을 수도 있다. 나는 (월드컵 전에) 좋은 (5년 장기) 계약을 했다"고 말했다.

Advertisement

Soccer Football - Pre Season Friendly - Tottenham Hotspur v TSG 1899 Hoffenheim - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 15, 2026 Tottenham Hotspur's Pedro Porro wears his FIFA World Cup 2026 medal after winning the final with Spain Action Images via Reuters/Matthew Childs

1999년생인 포로는 북중미월드컵 개막 전에 장기 재계약을 마무리했다. 주급이 껑충 뛴 건으로 알려졌다. 현재 주급으로 15만파운드 정도를 받는 것으로 알려졌다. 그는 "월드컵 기간 동안 마음 편히 임하기 위해 월드컵 전에 재계약을 마무리했다"면서 "(빅클럽 영입 제안) 소문은 있었지만 대표팀과 함께 잘 해내는 것에만 집중했다. 진짜 관심이 있다면 직접 연락이 오기 마련인데, 그런 일은 일어나지 않았다. 내 상황을 알아보려고 물어본 클럽들은 있었지만 진짜 관심은 없었다. 토트넘이 나를 최고 중 한 명으로 평가하고 있기 때문에 나에 대해 많은 이적료를 요구했을 것"이라고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com