'일본이 이길 것 같다' 日, 브라질과 재격돌 앞두고 자신감 폭발…비니시우스 주니오르→하피냐 출격 대기

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]일본과 브라질이 또 격돌한다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본축구대표팀은 11월 14일(이하 한국시각) 싱가포르의 싱가포르 국립경기장에서 브라질과 친선경기를 치른다.

일본 축구 전문 매체 '사커다이제스트'는 '일본과 재대결하는 브라질이 싱가포르 원정에 나설 26명을 발표했다. 화려한 라인업이 화제를 모으고 있다'고 보도했다.

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두 팀은 최근 1년 사이 벌써 세 번째 매치업이다. 지난해 10월 14일 일본 도쿄의 아지노모토 스타디움에서 열린 경기에선 일본이 3대2로 역전승했다. 당시 일본은 브라질을 상대로 14번째 경기만에 첫 승리를 거머쥐었다. 종전 기록은 2무11패였다. 브라질이 반격했다. 2026년 북중미월드컵 32강전에서 2대1로 승리를 챙겼다.

카를로 안첼로티 브라질 축구대표팀 감독은 이번 경기를 앞두고 비니시우스 주니오르, 엔드릭(이상 레알 마드리드), 하피냐(FC바르셀로나), 가브리엘 마갈량이스(아스널) 등 스타 선수들을 대거 불러들였다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Casemiro heads at goal before before Japan's Takehiro Tomiyasu clears the ball off the line REUTERS/Pedro Nunes

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'사커다이제스트'에 따르면 일본 팬들은 '강하다', '꽤 진지한 멤버다', '진심 멤버는 아닌 것 같다', '일본이 이길 것 같다' 등의 반응이 나왔다.

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한편, 모리야스 감독은 브라질과의 경기를 앞두고 "11월에 남미 강호와 붙을 수 있게 돼 기쁘다. 말할 필요도 없이 브라질 등은 북중미월드컵에서 높은 순위를 기록한 팀이다. 매 경기마다 현재 위치에서 꾸준히 노력하며, 내년 1월 열리는 2027년 아시안컵에서 최고의 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 의미 있게 만들고 싶다"고 다짐했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com