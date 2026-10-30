[오피셜]박태하 감독, 결국 포항 스틸러스와 결별…김성재 수석코치 대행 체제로 전환

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[스포츠조선 김가을 기자]박태하 포항 스틸러스 감독이 지휘봉을 내려놓는다.

포항은 30일 '박태하 감독과 결별한다. 김성재 수석코치 감독대행 체제로 전환한다'고 공식 발표했다.

박 감독은 2024년부터 포항의 지휘봉을 잡고 팀을 이끌었다. 부임 첫해 코리아컵 우승을 지휘했다. 2025년에는 K리그1 4위를 기록하며 2년 연속 아시아챔피언스리그(ACL) 진출권을 획득했다.

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올 시즌은 상황이 달라졌다. 5연패를 기록하는 등 부진이 이어졌다. 최근 10경기에서 단 1승(4무5패)에 그쳤다. 결국 포항은 5년 만에 파이널A 진출에 실패했다. 구단은 팀 분위기 쇄신과 반등을 위해 박 감독과 상호 합의하에 계약을 해지했다.

포항은 11월 1일 포항스틸야드에서 열리는 제주 SK와의 홈경기부터 김성재 수석코치의 감독대행 체제로 전환한다. 연말까지 감독대행 체제를 유지하며 선수단 안정을 도모할 예정이다. 또한, 남은 시즌을 책임감 있게 마무리하는 데 집중할 방침이다.

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한편, 포항은 감독 교체를 계기로 구단 운영 전반을 재점검하고, 경기력 향상과 미래 성장 기반 강화를 위한 경영혁신에 더욱 힘을 쏟을 계획이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com