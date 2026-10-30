토트넘 날벼락! 20개월 만의 득점포 제임스 매디슨, 또 쓰러졌다…크리스털 팰리스전 출전 여부 불투명

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Coventry City - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - October 19, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo

Tottenham Hotspur's English midfielder #10 James Maddison (L) celebrates with Tottenham Hotspur's Swedish midfielder #21 Dejan Kulusevski after the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Coventry City at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on October 19, 2026. (Photo by Ben Stansall / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 김가을 기자]제임스 매디슨(토트넘)이 또 쓰러졌다.

영국 언론 '더선'은 30일(이하 한국시각) '매디슨은 지난 18개월 동안 잦은 부상에 시달려왔다. 그는 최근 첼시와의 경기에서 사타구니 쪽 문제로 의심되는 증상으로 절뚝이며 경기장을 빠져나갔다'고 보도했다.

잉글랜드 국가대표 출신 매디슨은 2023~2024시즌부터 토트넘에서 활약했다. 에이스로 활약했지만 부상이 발목 잡았다. 그는 2025년 8월 서울월드컵경기장에서 열린 뉴캐슬과의 비시즌 친선경기 중 부상했다. 전방십자인대 파열. 그는 오랜 시간 재활에 몰두했고, 지난 4월에야 복귀했다. 하지만 이후에도 크고 작은 부상으로 어려움을 겪었다.

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Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Coventry City - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - October 19, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison celebrates scoring their first goal with Omar Marmoush REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

매디슨은 올 시즌 EPL 6경기에 나서 1골을 넣었다. 지난 17일 코벤트리와의 홈경기에서 선제골을 넣으며 팀의 3대1 승리를 이끌었다. 지난해 4월 리버풀전 이후 무려 20개월 만의 득점포였다.

또 다시 부상이다. '더선'은 '매디슨은 부상으로 긴 공백기를 가졌었기에, 이번에 또 우려를 낳았다. 다행히 이번 부상은 심각한 수준은 아니며 비교적 경미한 문제로 알려졌다. 하지만 11월 1일 크리스털 팰리스와의 홈경기에 나설 수 있을지는 지켜봐야 한다'고 했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Coventry City - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - October 19, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison applauds fans as he is substituted REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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한편, 토트넘은 주축 선수 일부가 부상으로 이탈했다. 토신 아다라비오요, 루카스 베리발, 사비우, 윌손 오도베르, 사비 시몬스 등이 부상으로 지난 25일 열린 첼시와의 경기에는 나서지 못했다. 토트넘은 개막 6경기에서 3무3패를 기록하며 주춤했다. 하지만 최근 코벤트리(3대1 승)-첼시(2대0 승)를 연달아 잡고 분위기를 탔다. 토트넘은 2승3무3패(승점 9)로 14위에 랭크됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com