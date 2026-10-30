'퇴장 아닌 게 천만다행' 韓 국가대표 황희찬 왜 이러나…심판→의료진 연달아 충돌 "나중에 논의할 것" 감독 엄중 경고

사진=샬케04

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[스포츠조선 김가을 기자]황희찬(샬케 04)이 논란의 중심에 섰다.

샬케는 29일(이하 한국시각) 독일 드레스덴의 루돌프 하르비히 슈타디온에서 열린 디나모 드레스덴(2부)과의 2026~2027시즌 DFB-포칼 2라운드 대결에서 0대2로 패했다.

황희찬은 이날 선발로 출격했다. 전반 40분 문제가 발생했다. 황희찬이 상대 수비수와의 경합 과정에서 얼굴을 부상했다. 그는 쉽게 일어나지 못했고, 결국 의료진이 투입됐다. 황희찬은 좋지 않은 표정으로 경기장 밖으로 나왔는데, 재투입 과정에서 대기심 및 의료진과 충돌하는 모습이 포착됐다. 대기심을 가볍게 밀쳤던 황희찬은 이를 막으려던 팀 의료진마저 두 손으로 밀었다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

독일 언론 '빌트'는 '심판을 가격하거나 미는 행위는 절대 용납될 수 없다. 레드카드가 아니라 옐로카드에 그친 것을 천만다행으로 여겨야 한다'고 보도했다. 또 다른 언론 '루트24'도 '황희찬은 논란의 행동 이후 구단 물리치료사까지 밀쳤다. 그는 자신을 진정시키고 제지하려던 대기심과 샬케의 물리치료사를 밀쳐냈다. 심판을 밀친 행위로 옐로 카드를 받았다'고 했다.

미론 무슬리치 샬케 감독은 황희찬의 태도에 대해 "마음에 들지 않았다. 나중에 이 문제에 대해 논의할 것"이라고 단호한 입장을 밝혔다.

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Dynamo Dresden v Schalke 04 - Rudolf Harbig Stadion, Dresden, Germany - October 28, 2026 Schalke 04's Hwang Hee-chan and Edin Dzeko react after Dynamo Dresden's Patrice Covic scored their first goal REUTERS/Annegret Hilse DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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황희찬은 올 시즌을 앞두고 샬케로 임대 이적했다. 이적 마감 기한(2일 오전 7시)을 불과 몇 시간 남겨두고 극적 성사됐다. 유리 뮐더 샬케 디렉터는 "황희찬 영입으로 공격 옵션이 다양해졌다. 여러 포지션을 소화할 수 있고, 다양한 리그와 국제무대에서 쌓은 다년간의 경험은 큰 장점"이라고 말했다. 그러나 황희찬은 올 시즌 독일 분데스리가 5경기에서 아직 득점포를 가동하지 못했다. 이런 상황에서 불미스러운 행동으로 논란을 자초했다.

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한편, 샬케는 31일 라이프치히와 리그 홈경기를 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com