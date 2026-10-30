'아스널 출신이라 그런가?' 야말 수상 불발에 제대로 뿔난 나스리, 뜬금 토레스 소환..."분데스리가에서도 최고가 아닌 케인이 발롱도르 수상? 이해 못해, 페란이 50골 넣으면 발롱 줘야해?"

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[스포츠조선 박찬준 기자]토트넘 시절 손흥민과 8년간 동고동락한 잉글랜드 골잡이 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 꿈에 그리던 발롱도르 수상의 영예를 안았다.

케인은 27일(한국시각) 영국 런던 팔라디움 극장에서 열린 2026년 발롱도르 시상식에서 남자 선수 부문 수상자로 처음 선정됐다. 올해 70회째를 맞은 발롱도르는 프랑스 축구전문지 '프랑스 풋볼'이 주관하는 세계 최고 권위의 축구 시상식으로, 2025~2026시즌 활약상을 바탕으로 전 세계 기자단 100명의 투표로 결정난다. 케인은 2026년 북중미월드컵과 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 등 메이저 대회에서 우승하지 못했지만, 소속팀과 국가대표팀에서 73골 8도움(65경기)을 기록하는 압도적인 퍼포먼스로 경쟁자를 따돌렸다. 스페인 대표로 북중미월드컵 우승을 차지한 '세기의 재능' 라민 야말(바르셀로나)은 케인, 킬리안 음바페(레알 마드리드)에게 밀려 3위에 머물렀다. 로드리(바르셀로나)와 리오넬 메시(인터 마이애미)가 각각 4위와 5위를 차지했다.

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케인은 잉글랜드 선수로는 스탠리 매튜스(1956년), 바비 찰튼(1966년), 케빈 키건(1978, 1979년), 마이클 오언(2001년)에 이어 25년만이자 통산 5번째로 발롱도르를 수상했다. 김민재 소속팀인 뮌헨 소속 선수가 '황금공'을 거머쥔 건 1981년 칼-하인츠 루메니게 이후 무려 45년만이다. 케인은 "어릴 적 사람들은 내가 슈퍼스타 재목이 아니라고 생각했다. 선수 생활 초기 우여곡절이 정말 많았다"라고 돌아본 후 "난 때를 기다리며 더 나은 선수가 되기 위해 꾸준히 노력했고, 지금 이 순간이 바로 그 노력의 결과물"이라고 소감을 말했다. TV로 시상식을 보고 있을 자녀들에게 "잘 시간이 벌써 지났어! 빨리 집에 가서 가족들과 기쁨을 나누고 싶다"라고 했다. 케인은 한 해 최다 득점자에게 수여하는 게르트 뮐러 트로피도 품었다.

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하지만 많은 사람들이 케인의 수상에 의아함을 품고 있다. 과거 아스널과 맨시티에서 뛰었던 사미르 나스리도 그 중 하나다. 그는 최근 프랑스의 한 팟캐스트에 출연해 "케인이 발롱도르를 수상한 것을 전혀 동의하지 못하겠다"고 했다. 나스리는 "케인은 분데스리가 최고의 선수도 아니었다. 최고의 선수는 마이클 올리세다. 북중미월드컵에서도 잉글랜드 최고의 선수가 아니었다"며 "수상자는 라민 야말이었어야 했다"고 했다.

이어 "도대체 어떤 근거로 이같은 판단을 내리는 것인가? 단순히 득점수? 케인은 경쟁 상대가 없는 리그에서 우승한게 전부"라고 깎아 내렸다. 이어 "페란 토레스가 파리생제르맹에서 50골을 넣고 리그1 우승, 프랑스컵 우승을 차지하고 발롱도르를 받는 것과 같은 상황"이라고 독설을 내뱉었다.

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그는 "야말이 받았어야 한다"며 ""야말은 바르셀로나의 엔진이다. 그는 곧 클럽이자 팀"이라고 했다. 나스리는 과거 킬리안 음바페 시절의 파리생제르맹 예를 들었다. 골은 음바페가 더 많이 넣었지만, 핵심은 네이마르라고 주장했다. 나스리는 "네이마르가 파리생제르맹에 있을때 파리는 네이마르의 팀이었다. 우승 여부와 상관없이 네이마르의 팀이었다"고 주장했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com