국제망신! "탁구게이트 때보다 심하다" 英 가디언, 韓 축구 내분설 집중 조명 '손흥민, 호날두처럼 대표팀 분열시킬수도'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박찬준 기자]국제 망신이다. 한국 대표팀의 내홍 사태가 영국까지 전해졌다.

30일(한국시각) 영국 유력지 가디언은 '선수단 내분, 경찰 압수수색, 손흥민의 불확실한 미래, 한국 축구가 기로에 섰다'는 제목의 기사를 내보냈다. 필자는 한국 축구에 정통한 존 듀어든 기자다.

한국축구는 홍명보호가 북중미월드컵에서 졸전 끝에 조별리그서 탈락한 후 거센 후폭풍을 겪고 있다. 팬들과 언론의 집중포화 속 정치권까지 가세했다. 국회는 사퇴한 정몽규 전 대한축구협회(KFA) 회장과 홍명보 전 대표팀 감독 등을 증인으로 불러 청문회를 열었다. KFA의 행정 난맥상을 질타했다. 지난 6일에는 홍 감독 선임 과정에서 고위층의 부당한 개입이 있었는지 등에 대해 수사 중인 경찰이 KFA에 대한 압수 수색을 벌였다. KFA에 압수 수색이 이루어진 것은 100년이 넘는 한국축구사 초유의 사태다.

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이어 성접대 등 과거 실기 마저 파묘되며 한국축구는 최악의 위기를 맞았다. 정부 주도의 K축구 혁신위원회가 출범했지만, 제3자 개입을 극도로 경계하는 국제축구연맹(FIFA)로부터 사실상 경고장을 받기도 했다. 어렵게 로베르트 모레노 감독을 후임 감독으로 뽑았지만, 이번에는 선수단 갈등설로 또 한번 휘청였다.

9~10월 A매치에서 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케), 이른바 '96라인'의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 베네수엘라전 후 "몸도 마음도 지쳤다, 9년이 흘렀지만 변한 것은 없다", "수비수들이 안쓰러웠다" 등 작심 발언을 한 96라인은 은퇴를 시사했지만, KFA의 만류로 마음을 돌렸다. 이어진 국감에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어가 나오기 까지 했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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가디언은 북중미월드컵에서 취재진 뒷담화로 인한 인터뷰 보이콧 사건을 비롯해, 작금의 상황에 대해 상세히 전했다. 특히 내분설에 주목했다. 그는 '축구에서 고참 선수들과 젊은 선수들 사이에 갈등이 생기는 일은 드물지 않다. 하지만 한국의 상황은 유난히 복잡하다'며 '심지어 2024년 아시안컵에서 발생했던 탁구 게이트보다도 더 심각하다. 당시 이강인과 손흥민은 얼마 지나지 않아 화해했지만, 지금은 이보다 더 큰 문제가 있다'고 했다. 이어 '96라인들이 대표팀의 리더십에 불만을 느끼고 있는 것으로 보인다. 월드컵 이후 새로운 주장과 새로운 감독 아래에서 새롭게 출발하기를 원했던 것으로 알려졌다'고 설명했다.

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가디언은 '한국팬들은 이런 이야기들과 명확하지 않은 발언들에 점점 지쳐가고 있다. 정작 누구도 직접 나서서 무엇이 문제인지, 그리고 그 문제를 어떻게 해결하고 싶은지 명확하게 밝히지 않고 있기 때문'이라고 했다. 이어 '일부 팬들은 일부 기자들이 월드컵 당시 인터뷰 보이콧에 대한 보복으로 갈등을 부추기고 있다고 생각한다'며 팬들의 생각까지 전했다.

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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그러면서 손흥민을 집중조명했다. 가디언은 '손흥민과 크리스티아누 호날두는 모두 '7번'을 대표하는 선수이자 잉글랜드 프리미어리그의 전설이다. 국가대표팀에서도 각종 기록을 갈아치운 인물들이다. 그런데 이제 두 선수에게 또 하나의 공통점이 생길 수 있다. 각자의 국가대표팀에서 분열을 일으키는 존재가 될 수도 있다는 것'이라고 했다.

이어 '손흥민이 A매치 최다골 기록을 달성하는 등 여전히 대단한 순간들을 만들어낸다'며 '하지만 손흥민이 더이상 최정상급 공격수가 아니라는 사실은 부인하기 어렵다'고 했다. 가디언은 '그동안 손흥민을 둘러싼 논쟁이 '측면이냐 중앙이냐'였다면, 이제는 '그를 선발로 출전시켜야 하는가'라는 본질적인 질문으로 이동하고 있다'며 '손흥민은 호날두처럼 마지막까지 구차하게 자리를 지킬 인물이 아니다. 내년 1월 열릴 아시안컵이 그가 한국 대표팀에서 유종의 미를 거둘 수 있는 마지막 기회가 될 것'이라고 했다.

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용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

일단 모레노 감독은 11월 A매치에 손흥민을 선발하며, "대표팀 주장은 손흥민이다. 더 이상 할 말이 없다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com