'천만다행' 판정 분노 후 팀 주치의 밀친 황희찬, 출장정지 징계 없다…샬케 감독 "잘못 인정"→31일 라이프치히전서 마수걸이골 재도전

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]팀 스탭을 밀친 사건으로 집중 비판을 받고 있는 '국대 황소' 황희찬(샬케04)이 징계를 피했다.

미론 무슬리치 샬케04 감독은 30일(이하 한국시각), 라이프치히전 사전 기자회견에서 이슈의 중심에 선 황희찬에 대해 언급했다. 황희찬은 지난 29일 디나모 드레스덴과의 DFB포칼 2라운드(0대2 패) 경기에서 팀 닥터를 밀치는 등 팀 규율에 어긋나는 행동을 했다. 전반 종료 직전 주심이 반칙을 불지 않은 판정에 대해 대기심과 언쟁을 벌이는 과정에서 자신을 말리는 팀 의료진을 밀쳤다. 당시 무슬리치 감독은 판정을 받아들일 수 없다면서도 "황희찬의 행동도 마음에 들지 않는다. 이 문제에 대해 논의할 것"라고 공개 지적했다.

독일 축구전문지 '키커'에 따르면, 무슬리치 감독은 "어제 선수단 전체가 모인 자리에서 이 문제를 논의했다. 우리는 규율을 매우 중요하게 생각하며, 선수들에게도 이를 엄격히 요구한다"라고 했다. 자신이 부임한 이후 팀 내에서 규율 위반 사례가 "단 한 번도" 없었다고 덧붙였다. 그는 "우리는 황희찬에게 이 상황을 설명했고, 그 역시 이를 이해하며 깊은 성찰을 보여줬다"라고 말했다.

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'키커'는 이 발언이 황희찬의 무징계를 의미한다고 해석했다. 이로써 황희찬은 31일 밤 11시30분 벨틴스 아레나에서 라이프치히와 독일분데스리가 8라운드 홈경기에 무리없이 출전하게 됐다.

'키커'는 샬케가 지난 3경기 연속 무득점에 그치는 등 부진에 빠진 상황이라 '의욕적인 공격수' 황희찬의 활약이 절실한 상황이라고 했다. 무슬리치 감독은 개인 면담과 팀 미팅으로 통해 '샬케다움'을 되찾기 위해 노력할 것이라고 강조했다. 샬케는 지난 7경기에서 1승, 승점 6에 그치며 18개팀 중 16위에 처져있다.

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무슬리치 감독은 "공을 탈취한 뒤 곧바로 수직적인 공격을 펼치면, 자연스럽게 더 많은 득점 기회를 만들어낼 수 있다. 우리는 다시 그 모습으로 돌아가야 한다"라고 당부했다.

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지난 여름 이적시장을 통해 울버햄튼에서 샬케로 임대를 떠난 황희찬은 올 시즌 컵대회 포함 6경기에 출전해 아직 데뷔골을 넣지 못하고 있다. 드레스덴전에서 논란의 행동 후에도 경기장에 남았지만, 활약은 저조했다.

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그럼에도 로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독은 11월 사우디아라비아-카타르 A매치 친선경기 2연전 최종명단 26명에 황희찬을 포함했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com