'축구 관람과 전통시장 방문 연계' 충북청주FC-가경터미널시장, 지역 상권 활성화 위한 업무협약 체결

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주FC가 가경터미널시장과 손잡고 축구 관람과 전통시장 이용을 연계한 지역 상권 활성화에 나선다.

충북청주는 25일 청주종합경기장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드 용인FC와의 홈경기에서 가경터미널시장 상인회와 상호협력 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 김현주 충북청주FC 대표이사와 임헌섭 가경터미널시장 상인회장 등 양측 관계자가 참석했다.

이번 협약은 프로축구단과 전통시장이 보유한 홍보 채널과 지역 네트워크를 활용해 경기장과 시장의 방문을 연계하고, 지역 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.

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협약에 따라 충북청주FC는 홈경기 시 사전 협의한 경기장 안팎 공간에서 시장 홍보부스와 참여형 이벤트를 운영할 수 있도록 협력한다. 구단 SNS 등 공식 채널을 통해 시장의 먹거리와 점포, 주요 행사도 소개할 계획이다.

가경터미널시장 상인회는 시장 내 전광판과 게시물, SNS 등을 활용해 충북청주FC의 홈경기 일정과 주요 행사를 알린다. 양측은 축구 관람과 시장 장보기를 연계한 공동 프로모션을 비롯해 가족 단위 체험 프로그램과 지역사회 공헌활동도 함께 발굴할 예정이다.

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구단의 소상공인 후원 프로그램인 '딥블루 멤버스'를 통한 협력도 추진한다. 상인회는 시장 상인들의 프로그램 가입을 독려해 개별 점포와 구단 간 협력 기반을 넓히기로 했다.

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충북청주FC는 이번 협약을 계기로 홈경기와 전통시장의 연계 접점을 확대하고, 팬과 지역 상인, 시민이 함께 참여하는 상생 사업을 이어갈 방침이다.

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김현주 대표이사는 "가경터미널시장은 청주 시민의 일상과 가장 가까이 맞닿아 있는 소중한 지역 자산"이라며 "경기장을 찾은 팬들이 시장의 활기를 함께 느끼고 시장을 찾은 시민들이 자연스럽게 충북청주FC를 응원하게 되는 선순환을 만들어 가겠다"고 말했다.

임헌섭 상인회장은 "지역을 대표하는 프로축구단과 함께하게 돼 상인들의 기대가 크다"며 "시장과 경기장이 함께 북적이는 청주를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com