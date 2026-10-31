2위 보인다! '미친 뒷심' 대전, 전북 원정서 4연승 도전...선봉은 물오른 디오고

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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 4연승에 도전한다.

대전은 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 전북 현대와 '하나은행 K리그1 2026' 34라운드를 치른다. 대전은 승점 49점(13승 10무 10패)으로 3위에 올라있다.

대전은 3연승 속에서 2시즌 연속 파이널A에 안착했다. 시즌 중반까지만 해도 하위권을 맴돌던 대전은 후반기 놀라운 상승세를 보이더니 결국 파이널A에 올랐다.

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정규라운드 마지막 경기였던 김천 상무 원정에서도 루빅손 극장골 속 2대1로 승리를 하면서 3연승을 완성했다. 최근 리그 7경기 무패(5승 2무)다. 매경기 극장 승부를 펼칠 정도로 무서운 뒷심을 보이고 있다.

대전의 목표는 최대한 높은 곳에서 시즌을 마무리하는 것이다. 2시즌 연속 파이널A를 넘어 2시즌 연속 준우승, 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 티켓 획득까지 나아가려고 한다. 2위 울산 HD와 승점 차이는 단 2점이다. 순위를 올리려면 파이널 라운드 첫 경기인 전북전 결과가 매우 중요하다.

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황선홍 감독은 주중 비셀 고베전 이후 "ACLE도 중요하지만 K리그1 순위싸움도 당연히 중요하다. 이기기 위해서 모든 걸 다해야 한다"라고 말하기도 ?다.

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전북은 최근 6경기에서 1승이다. 제주SK를 홈에서 3대2로 격파하며 4경기 무승을 끝내고 FC안양 원정을 갔다. 간신히 1대1 무승부를 기록했으나 연승에는 실패했다. 주중 ACLE 일정으로 중국 베이징 원정까지 다녀와 체력적 소모도 심하다.

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대전은 흐름을 살려 전북 원정에서 승리할 생각이다. 대전은 지난 31라운드 전북과 홈 경기에서 2대1로 이겼다. 티아고에 먼저 선제 실점을 내줬으나 마사, 디오고 연속 득점으로 2대1 역전승을 기록했다. 대전이 홈에서 전북을 잡은 건 2008년 이후 18년 만의 일이었다. 올 시즌 3번 만나 무득점 무승을 기록할 정도로 전북에 약했는데 징크스를 깨고 승리를 했다.

최근 득점 흐름이 좋은 디오고에게 기대가 크다. 디오고는 전북전을 시작으로 광주FC, 김천과의 경기에서 모두 골을 넣으면서 3경기 연속 득점에 성공했다. 28경기를 뛰며 7골-5도움을 기록해, 공격 포인트도 10개를 넘었다. 고베전에서도 분투를 펼치면서 깊은 인상을 남긴 디오고에게 기대가 쏟아지고 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com