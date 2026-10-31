구단 뒤집어 놓고 "장난이었다"니…부적절 발언에 소송 휘말리게 된 캐러거, 대체 무슨 말을 했길래

사진출처=제이미 캐러거 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 애스턴빌라가 제이미 캐러거를 상대로 법적 대응을 시사했다고 영국 BBC가 31일(한국시각) 전했다.

스카이스포츠, 미국 CBS 해설위원으로 활동 중인 캐러거는 최근 팟캐스트에 출연해 애스턴빌라의 우나이 에미리 감독이 맨체스터 유나이티드 차기 감독직에 관심을 가질 것이라고 말했다. 그는 "애스턴빌라는 절대 맨유가 될 수 없다"며 "에미리 감독은 분명 다시 한 번 빅클럽을 이끌 기회를 원할 것"이라고 주장했다. 이어 "축구에선 좋든 싫든 연쇄적 관계가 일어난다. 레알 마드리드가 맨유에서 크리스티아누 호날두를 데려갔던 것과 마찬가지"라고 덧붙였다. 또 "애스턴빌라 보다 아래에 있는 팀들이 있을 것이고, 그들은 그 팀의 선수나 감독을 데려갈 것"이라며 "애스턴빌라 팬들은 입을 다물라. 너희 팀은 절대 맨유가 될 수 없다"고 했다.

해당 발언은 광범위한 논란을 일으켰다. 특히 애스턴빌라의 나세프 사위리스 회장은 SNS를 통해 "용납할 수 없는 모욕"이라며 그에게 법적 조치를 취할 뜻을 드러냈다.

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논란이 확산되자 캐러거는 SNS를 통해 "그 말은 에미리 감독의 맨유행 고려 발언 뒤 애스턴빌라 팬들이 나를 심하게 놀린 뒤 나온 것이다. SNS가 그들의 욕으로 도배돼 있었고, 장난으로 한 말"이라고 해명했다. 그는 "내 생각에 에미리 감독은 프리미어리그 최고 지도자 중 한 명이다. 맨유는 (감독 교체를 결정한다면) '우리가 영입할 수 있는 최고의 감독은 누구일까'를 고민할 것이다. 그가 떠날 것으로 단정하긴 어렵지만, 나라면 그런 질문을 던져볼 것"이라고 덧붙였다. 또 "어떤 감독들은 특정 클럽에서 뛰어난 능력을 발휘하는데 에미리 감독이 그런 유형이다. 라파엘 베니테즈 감독을 떠올리게 한다"며 "누군가 '너네 수준은 그 정도'라고 말하면 자존심이 상해 '아니, 나는 그 수준이 아니야'라고 말할 것이다. 내가 하고 싶은 말의 요지는 그것"이라고 강조했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com