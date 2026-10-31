'다득점 1골차' 3위 서울E, '8승2무1패' 약속의 10월 끝자락서 뒤집기 도전...용인전서 4연승+2위 탈환 노린다

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 '황금빛 10월'의 마지막 경기에서 다이렉트 승격권으로 올라서는 '골든 크로스'를 노린다.

서울 이랜드는 31일 오후 2시 용인미르스타디움에서 용인FC와 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드 원정 경기를 치른다. 창단 후 처음 치르는 용인 원정이다.

10월의 서울 이랜드는 거침이 없다. 김도균 감독 부임 이후 10월 정규리그 11경기에서 8승2무1패를 거뒀고 23골을 넣는 동안 단 6골만 내줬다.

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올해도 다르지 않다. 10월에 펼쳐진 두 경기에서 모두 승리했고 직전 김해전에서는 6골을 퍼부으며 구단 한 경기 최다 득점 타이 기록을 썼다. 용인까지 넘으면 시즌 두 번째 4연승이다.

승점 54점(16승 6무 6패)의 서울 이랜드는 2위 수원FC와 승점 동률을 이루고 있다. 김해전에서 터진 6골로 다득점 격차를 1골까지 좁혔다.

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이제 '골든 크로스'가 눈앞이다. 서울 이랜드가 쉬어간 30라운드에서 수원FC가 덜미를 잡히며 판이 깔렸다. 10월의 마지막 날 용인을 꺾으면 결과에 따라 2위로 올라설 수 있다. 아래에서도 4위 대구가 승점 2점 차로 쫓아오고 있는 만큼 승점 3점과 다득점 어느 하나도 놓칠 수 없다.

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최전방에서는 박재용이 맹활약 중이다. 박재용은 김해전에서 선제 실점 4분 만에 터뜨린 동점골을 포함해 1골 1도움으로 활약했다. 올 시즌 성적은 11골-5도움. 11골은 모두 페널티킥 없이 만들어낸 필드골이다. 페널티킥을 제외한 득점만 놓고 보면 K리그2 공동 1위에 해당하는 기록으로 '해결사'의 면모를 톡톡히 보여주고 있다.

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박재용은 "모든 팀원이 한마음 한뜻으로 승격만 바라보고 있고 자신감이 가득 차 있다. 이번 경기가 순위를 끌어올릴 수 있는 좋은 기회라고 생각한다. 많은 골을 넣겠다는 각오보다는 눈앞의 한 경기에 모든 것을 걸고 뛰어 승리하겠다. 응원을 보내주시는 팬분들에게 승격을 선물하고 역사적인 한 해를 만들고 싶다"며 각오를 밝혔다.

'에이스' 에울레르의 발끝도 뜨겁다. 김포전 결승골에 이어 김해전에서는 시즌 10호골과 11호골을 몰아치며 2년 연속 두 자릿수 득점 고지를 밟았다.

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한층 가파른 득점 페이스로 지난해 기록(12골)에 한 골 차로 다가선 에울레르는 용인전에서 자신의 한 시즌 최다 득점 타이 기록을 노린다. 에울레르가 골을 넣은 18경기에서 14승4무로 한 번도 지지 않았다는 점도 기대를 더한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com