'지난 라운드서 마수걸이 골 넣었는데' 이재성, 시즌 첫 결장...마인츠는 '승격팀' 엘버스베르크에 1-4 완패

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[스포츠조선 박찬준 기자]이재성이 올 시즌 처음으로 결장했다. 소속팀 마인츠는 승격팀에 대패를 당했다.

마인츠는 31일(한국시각) 독일 엘버스베르크의 우르사파름 아레나 안 데어 카이저린데에서 열린 엘버스베르크와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 8라운드 원정 경기에서 1대4로 패했다.

이재성은 이날 교체 명단에 이름을 올렸으나 끝내 그라운드를 밟지 못했다. 이재성이 올 시즌 공식전에 나서지 못한 건 처음이다.

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이재성은 앞서 베르더 브레멘과의 7라운드에서 시즌 첫 골을 터뜨렸다. 이재성은 후반 18분 앙토니 카시가 상대 오른쪽 측면에서 올린 왼발 크로스를 골문 오른쪽에서 감각적으로 헤더로 돌려놓았다. 공은 골대 왼쪽 하단으로 빨려 들어갔다. 이재성의 활약에도 마인츠는 2대3으로 패했다.

공식전 8경기 만에 마수걸이 골을 폭발시켰지만, 이번 라운드에서는 경기에 나서지 못했다. 이재성의 부재 속 연패에 빠진 마인츠는 승점 10점에 머물며 8위로 추락했다. 지난 시즌 2.분데스리가에서 준우승해 승격한 엘버스베르크는 승점 13을 쌓아 5위에 자리했다.

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마인츠는 전반 7분 펠릭스 카이델에게 프리킥 선제골을 내줬다. 페널티지역 바로 밖에서 카이델이 감아 찬 공이 수비벽을 돌아 골대에 꽂혔다. 전반 26분에는 다비드 모크바의 돌파에 이은 패스를 받은 프랜시스 오녜카에게 추가골을 허용했다. 전반 추가시간에는 모리스 크라텐마허에게 세 번째 골까지 내주며 무너졌다.

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마인츠는 후반 공 점유율을 높였으나 위협적인 장면을 만들지 못했다. 후반 21분 란스포드예보아 쾨니히스되르퍼의 골은 비디오 판독(VAR) 끝에 오프사이드로 취소됐다. 마인츠는 후반 46분에는 교체 투입된 콜 캠벨에게 바이시클킥 골까지 얻어맞았다.

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마인츠는 곧바로 쾨니히스되르퍼의 패스를 받은 베네딕트 홀러바흐가 골문 앞에서 만회골을 넣으며 영패를 면한 것에 만족해야 했다.

이재성은 11월 A매치 명단에 포함되며, 카타르 도하에서 열리는 사우디, 카타르와의 중동 2연전에 나선다. 이재성은 최근 대표팀 내에서 제기된 갈등설 속 손흥민과 함께 92라인의 중심으로 거론되고 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com