'은퇴 소동' 논란의 96라인, 소속팀에서는 펄펄..."경기파악 능력 특별해" 감독 극찬 받은 황인범+"주전 꿰찼어" 獨언론 찬사 받은 김민재

EPA연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]논란의 96라인들이 소속팀에서는 펄펄 날고 있다.

9~10월 A매치에서 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케), 이른바 '96라인'의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 베네수엘라전 후 "몸도 마음도 지쳤다, 9년이 흘렀지만 변한 것은 없다", "수비수들이 안쓰러웠다" 등 작심 발언을 한 '96라인'은 은퇴를 시사했지만, KFA의 만류로 마음을 돌렸다. 이어진 국감에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나오며, 내분설은 더욱 커졌다.

논란의 중심에 선 '96라인'은 침묵 중이다. 그 사이 밈으로 전락하는 등 팬들의 비판은 거세지고 있다.

Advertisement

그럼에도 소속팀에서는 최고의 모습을 보여주고 있다. 황인범은 19일(한국시각) 아카데미쿠 드 비제우와의 2026~2027시즌 포르투갈 리그컵에서 포르투 이적 후 처음으로 풀타임 경기를 치렀다. 3-4-3 포메이션의 중앙 미드필더로 나선 황인범은 최고의 활약을 펼치며 팀의 1대0 승리를 이끌었다. 황인범은 풋몹으로부터 팀내 네번째로 높은 평점 7.5점을 받았다.

AFP연합뉴스

오랫동안 황인범을 원했던 프란체스코 파리올리 감독은 극찬을 아끼지 않았다. 파리올리 감독은 "나는 황인범을 수년 전부터 아주 잘 알고 있다. 튀르키예에서 지도자 생활을 할 당시 그를 영입하려 했고, 네덜란드에선 그를 상대하기도 했다"며 "이제 그는 우리와 함께하고 있다. 나는 황인범이 우리가 주로 사용하는 4-3-3 포메이션에서 세 가지 미드필더 역할을 모두 쉽게 소화할 수 있다고 생각한다. 공격형, 중앙, 수비형 미드필더로 나설 수 있고, 오늘처럼 투 미들에서도 뛸 수 있다"고 했다.

Advertisement

이어 "황인범은 양발을 모두 능숙하게 사용하는 기술을 지녔다. 게다가 경기 상황을 읽고 이해하는 능력은 특별할 정도로 뛰어나다. 동료와의 연계, 상황 판단, 수비 라인을 무너뜨리는 패스와 동료를 찾아내는 능력까지 갖췄다. 여기에 뛰어난 기동력과 경합 능력까지 갖추고 있어 넓은 지역을 커버할 수 있다. 중앙에서 다양한 역할을 소화할 수 있다는 점에서는 파블로 로사리오가 떠오른다"고 극찬했다.

Advertisement

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

김민재는 바이에른 뮌헨의 주전으로 떠올랐다. 지난 시즌 주전 자리에서 밀리며 3옵션으로 전락했던 김민재는 요나탄 타를 밀어내고 주전으로 등극하는 모습이다. 독일 스폭스는 '타의 마그데부르크전 부진은 바이에른에서 일어나는 놀라운 변화, 중앙 수비진 교체의 다음 단계로 볼 수 있다'며 '한때 입지가 좁아보였던 김민재가 명실상부 주전인 다요 우파메카노와 함께 주전 자리를 꿰찬 모습'이라고 했다.

Advertisement

이 매체는 '김민재가 2023년 여름 나폴리에서 5000만유로에 바이에른으로 이적했지만, 첫 두시즌 동안에 눈에 띄는 실수를 너무 많이 저질렀다. 타는 2025년 레버쿠젠에서 자유계약으로 합류했고, 이후 우파메카노와 함께 중요한 경기에서 주전으로 활약했다'며 '김민재는 로테이션으로 밀려났고, 결국 올 여름 이적설에 휩싸였다. 그러나 그는 공개적으로 불만을 토로하거나 이적을 요구하는 대신, 조용히 훈련에 매진하며 기회를 기다렸다'고 했다.

빈센트 콤파니 감독도 중앙 수비진의 경쟁을 유도했다. 콤파니 감독은 아시아 투어 기간 "중앙 수비진에 명확한 주전은 없다. 너무 단정적인 말은 하지 말라"고 했다. 실제 콤파니 감독은 시즌 초반 중앙 수비진을 더 많이 로테이션했고, 김민재는 출전한 경기에서 타보다 좋은 인상을 남겼다'고 전했다.

Advertisement

스폭스는 '타가 현재처럼 포지셔닝에서 문제를 보일 경우, 그의 느려진 속도는 바이에른의 스타일 속에서 큰 불리함으로 작용할 것'이라며 '올 시즌 분데스리가에서 타의 최고 속도는 32.02km/h에 불과하다. 김민재(33.5km/h)와 우파메카노(33.41km/h)는 이보다 훨씬 빠르다'고 했다.

스폭스는 '김민재가 마그데부르크전에서 벤치에 앉아 있었지만, 주말 도르트문트전에는 선발 라인업에 복귀할 것으로 예상된다'고 했다. 이어 '아틀레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그 경기에도 선발 출전할 가능성이 있다'고 했다. 이 경우 이강인과의 코리안 더비도 펼쳐질 전망이다.

96라인은 11월 A매치 2연전 명단에 포함됐다. 손흥민 이재성(마인츠) 김승규(도쿄), 베테랑 라인도 함께 였다. 로베르트 모레노 감독은 "이들이 모두 포함된 것은 현재 퍼포먼스 기준으로 대표팀 명단에 포함될 자격이 충분하다는 뜻이다. 대표팀과 나라를 위해 모든 것을 헌신할 수 있기에 포함됐다"고 했다. 한 자리에 모아 내부에서 풀겠다는 강한 의지였다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com