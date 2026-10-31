6부팀 관중이 1만명+α…佛에 등장한 '생태교란종', 그 이면의 슬픈 진실

사진출처=지롱댕 보르도 구단 홈페이지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 지롱댕 보르도가 프랑스 리그 레지오날1(6부리그) 관중 동원 신기록을 썼다.

보르도는 27일(한국시각) 홈구장 스타드 아틀랑티크에서 가진 스타드 몽투아와의 2026~2027시즌 개막전에서 4대1로 이겼다. 결과보다 화제를 모은 건 이날 관중 수. 이날 경기장에는 1만1163명의 관중이 입장했다. 지역 아마추어 리그인 레지오날1은 대개 수 백명 단위의 관중에 그치는 게 일반적이다. 이날 관중 수는 레지오날1 역대 최다 기록이다.

1881년 창단한 보르도는 프랑스 축구를 대표하는 명문 팀 중 하나다. 최상위 레벨인 리그1에서 6차례 우승을 차지했고, 쿠프 드 프랑스(FA컵)도 4번이나 제패했다. 지네딘 지단, 에릭 칸토나, 디디에 데샹, 비센테 리사라수, 요앙 구르퀴프 등 프랑스 대표로 활약한 레전드들이 거쳐간 팀이기도 하다. 유럽 클럽 대항전에도 지속적으로 출전해왔다.

Advertisement

그러나 보르도는 2021~2022시즌 리그1 최하위로 강등된 이후 몰락했다. 심각한 재정난에 빠지면서 2024년 4부리그로 강등됐고, 이후 지급불능을 선언하며 기업 회생 절차에 돌입했다. 결국 프로 타이틀을 뗐으나, 재정 문제가 여전히 해결되지 않으면서 올해는 전국 단위 리그에서도 제외되며 레지오날1까지 굴러 떨어졌다.

보르도는 2023년 리그2에서 4만1591명, 지난 5월 4부 경기에서 2만7000명의 관중을 모았다. 두 단계 모두 최다 관중 동원 기록을 갖고 있다. 프랑스 매체 풋볼 에콜로지 프랑스는 몽투아전 결과를 전하며 "이 정도 수준의 리그에서 다섯 자릿수 관중을 기대할 수 있는 구단은 거의 없다. 보르도는 경기력과 행정적인 어려움을 겪고 있지만 여전히 놀라울 정도로 많은 사람들을 결집시키는 힘을 유지하고 있다"고 전했다.

Advertisement

이럼에도 보르도의 앞날은 암울하다. 내달 3일 법원의 회생계획 승인 심리가 거절되면 구단 청산이라는 최악의 상황으로 이어질 수 있다. 145년 구단 역사가 슬프게 마침표를 찍을 수도 있다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com