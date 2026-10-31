'단 28점차로 희비 갈렸다' 발롱도르 포인트 공개, 1055점의 케인이 1027점의 음바페 따돌렸다!...역사상 네번째로 적은 점수차[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]단 28점차였다.

현존 최고의 스트라이커 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 '성불'에 성공했다. 생애 처음으로 발롱도르를 수상하는 영예를 안았다. 케인은 27일(한국시각) 영국 런던 팔라디움 극장에서 열린 2026년 발롱도르 어워즈를 통해 당당히 발롱도르 1위를 기록, '황금공'을 품었다. 발롱도르는 세계 최고의 권위를 지닌 축구상으로, 한 시즌 동안 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여한다.

케인은 2026년 한 해에만 소속팀과 국가대표팀에서 총 73골 8도움을 폭발하는 압도적인 활약을 바탕으로 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나), 리오넬 메시(인터 마이애미) 등 후보를 따돌렸다. 2026년 북중미월드컵과 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 등 주요 대회에서 모두 준결승에 그치며 우승하지 못했음에도 이례적으로 발롱도르를 수상했다. 반면 야말은 스페인 국가대표팀 일원으로 2026년 북중미월드컵 우승을 차지했으나, 전 세계 축구 기자단 100명이 참여한 투표 점수에서 케인에게 밀렸다.

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무대 위로 올라선 케인은 가족을 먼저 떠올렸다. "형(찰리), 우리가 정원에서 함께 공을 차며 놀던 때가 엊그제 같다. 우린 축구에 완전히 미쳐 있었지. 형이 내게 축구 재능을 물려줬다고 늘 말하곤 했는데, 그 점에 대해 정말 고마워. 엄마, 아빠, 정말 감격스러운 순간이네요. 지난 세월 동안 보여준 희생과 응원, 훈련장에 데려다주고 경기 때마다 지켜봐 준 것까지, 어디든 가리지 않고, 지금까지도 늘 곁에 있어 주셨죠. 부모님께서 물려준 모든 자질 덕분에 제가 성공할 수 있었고, 오늘 이 자리에 설 수 있었어요. 집에서 지켜보고 있을 우리 아이들, 벌써 잘 시간이 지났잖아! 너희들이 바로 내가 이 일을 하는 이유란다. 이번 상은 정말 특별해. 빨리 집에 가서 너희들과 함께 축하하고 싶다. 정말 많이 사랑해."

"내 아내 케이트, 나의 가장 친한 친구이자 가장 든든한 지원군. 우리가 해냈어! 당신은 항상 나를 위해 최고의 것을 해주고, 내 꿈을 이룰 수 있도록 기꺼이 자신을 희생해 줬어. 당신이 없었다면 이 모든 건 불가능했을 거야."

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케인은 지금까지 자신을 지도해준 지도자들과 '친정팀' 토트넘에도 감사를 표하는 걸 잊지 않았다. "여러분 모두는 내 인생의 각 단계에서 내가 성장하는 데 큰 역할을 했다. 한 분, 한 분이 없었다면 저는 오늘 이 자리에 설 수 없었을 것이다. 정말 많은 것을 배웠다. 최고의 사람들 곁에 머무는 것은, 인간으로서나 선수로서나 스스로를 더 발전하게 만들어 준다"라고 말했다.

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이어 "토트넘이 없었다면 지금의 저는 없었을 것이다. 구단이 제공해 준 모든 지도와 코치진 덕분에 저는 꿈을 이룰 수 있었다. 그 모든 순간, 그리고 그 과정에서 겪었던 수많은 기쁨과 슬픔이 모여 오늘 이 순간을 만들었다. 뮌헨, 잉글랜드 대표팀, 토트넘, 그리고 전 세계 모든 팬 여러분께도 감사드린다. 나 역시 얼마 전까지만 해도 팬이었기에, 축구를 한다는 것이 어떤 의미인지 잘 알고 있다. 이건 내 오랜 꿈이었다. 여러분께 무언가 보답할 기회가 주어진다면, 그것은 제게 큰 영광이자 특권"이라고 말했다.

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치열한 경쟁이었다. 음바페가 2위에 올랐다. 음바페의 활약도 만만치 않았다. 2026년 북중미월드컵, 스페인 프리메라리가, 유럽챔피언스리그에서 모두 득점왕에 올랐다. 31일 발롱도르 공식 홈페이지가 공개한 최종 투표 내역에 따르면, 음바페는 1027점을 받았다. 1055점을 받은 케인과의 포인트차는 불과 28점이었다. 발롱도르 역사상 네번째로 적은 점수차였다.

보도에 따르면 음바페가 줄곧 앞서나갔지만, 케인이 막판 대역전극에 성공했다. 케인에게 1위표를 준 나라는 총 40개국이었다. 재밌는 것은 케인이 독일 분데스리가를 평점했음에도 독일 기자는 케인이 아닌 음바페에게 1위표를 줬다.

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이어 야말이 3위를 차지했고, 로드리(맨시티/바르셀로나), 메시가 각각 4, 5위에 올랐다. 야말은 881점, 로드리는 726점, 메시는 612점을 얻었다. 흐비차 크라바츠켈리아, 우스만 뎀벨레(이상 파리생제르맹), 엘링 홀란(맨시티), 마이클 올리세(뮌헨), 파비안 루이스(파리생제르맹)가 나머지 TOP 10을 채웠다.

케인은 스탠리 매튜스(1956년), 바비 찰튼(1966년), 케빈 키건(1978년, 1979년), 마이클 오언(2001년)에 이어 25년만이자 통산 5번째로 발롱도르를 수상한 잉글랜드 선수로 등극했다. 영국 런던 태생으로 자신의 고향에서 열린 시상식에서 발롱도르를 수상해 더 큰 의미를 지녔다.

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토트넘 유스 출신으로 커리어 내내 토트넘에서 활약하다 2023년 뮌헨으로 이적한 케인은 1981년 칼-하인츠 루메니게 이후 무려 45년만에 뮌헨 유니폼을 입고 발롱도르를 거머쥐었다. 독일 분데스리가 소속으론 30년만이다. 케인은 김민재의 팀 동료. 이로써 2년 연속 한국인 선수가 속한 팀에서 발롱도르 수상자가 등장했다. 지난해에는 이강인(아틀레티코 마드리드)의 동료인 뎀벨레가 정상에 올랐다.

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한편, 케인은 한 해 최다 득점자에게 수여하는 게르트 뮐러 트로피도 거머쥐었다. '세기의 재능'으로 불리는 야말은 3년 연속 '발롱도르 영플레이어상'인 코파 트로피를 들어올리는데 만족해야 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com