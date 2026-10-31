갈길 바쁜 서울E, 발목 잡혔다! '가브리엘 멀티골' 용인에 2-4 패, 다만 다득점으로 2위 점프...화성도 경남에 0-1 덜미

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[스포츠조선 박찬준 기자]갈길 바쁜 서울 이랜드가 용인FC에 발목을 잡혔다.

서울E는 31일 오후 2시 용인미르스타디움에서 열린 용인과의 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드에서 2대4로 패했다. 서울E는 4연승에 실패했다. 그래도 승점 54점에 머물렀다. 2골을 추가하며 다득점에 앞서 내일 경기를 치르는 수원FC를 제치고 일단 2위로 뛰어올랐다. 용인은 창단 첫 연승에 성공했다.

용인은 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 가브리엘이 최전방에 섰고, 2선에 조재훈, 진태호, 유동규가 포진했다. 중원에는 최영준과 김한서가 포진했다. 포백은 김한길-곽윤호-이진섭-김현준이 꾸렸다. 노희동이 골키퍼 장갑을 꼈다. 황성민, 임형진, 비티뉴, 이재형, 최치웅, 임채민, 김보섭, 이규동, 이재준은 벤치에서 시작한다.

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서울 이랜드는 4-1-4-1로 맞섰다. 박재용이 원톱에 섰고, 까리우스-백지웅-박창환-에울레르가 2선을 꾸렸다. 윤석주가 수비형 미드필더로 포진했다. 배서준-카이오-오스마르-오인표가 수비진을 구성했다. 민성준이 골문을 지켰다. 황재윤, 박재환, 김주환, 서진석, 조준현, 김현, 강현제, 이주혁, 안주완은 벤치 명단에 포함됐다.

서울E가 전반 2분만에 결정적 기회를 잡았다. 에울레르의 패스를 받은 오인표가 오른쪽에서 날카로운 크로스를 올렸다. 수비가 막아낸 볼이 골대로 향했고, 노희동 골키퍼가 가까스로 막아냈다. 맞고 나온 볼을 박창환이 밀어넣었지만, 골대를 넘어갔다.

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서울E의 일방적인 공세가 이어졌다. 좌우의 배서준과 오인표의 날카로운 오버래핑을 앞세워 찬스를 만들었다. 4분에는 에울레르의 패스를 받은 오인표가 오른발 슈팅을 시도했지만, 수비 맞고 나왔다. 15분에는 에울레르가 본인이 얻어낸 프리킥을 슈팅으로 연결했다. 골키퍼 선방에 막혔다.

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서울E에 변수가 생겼다. 박창환이 발목 부상으로 쓰러졌다. 20분 조준현이 들어갔다. 용인이 반격했다. 21분 여러차례 패스 후에 진태호의 헤더를 시도했지만, 민성준 골키퍼가 잘 잡아냈다.

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24분 밀리던 용인이 선제골을 넣었다. 가브리엘이 중앙에서 치고 들어가다 오른쪽으로 파고들어가던 유동규에게 기가 막힌 스루패스를 연결했다. 골키퍼와 맞선 기회를 잡은 유동규는 강력한 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다.

27분 서울E가 반격에 나섰다. 에울레르의 힐패스를 받은 오인표의 슈팅은 옆그물을 때렸다. 그 전 장면이 오프사이드로 인정됐다. 29분에는 백지웅의 크로스가 오인표의 헤더로 이어졌지만, 골대를 넘어갔다.

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38분 용인이 추가골을 넣었다. 카이오가 치명적인 실수를 범했다. 가브리엘과의 경합 상황에서 앞선 카이오가 골키퍼에 백패스를 시도했지만, 민성준 골키퍼가 잡지 못했다. 가브리엘은 무인지경에서 밀어넣으며 리드를 두 골차로 벌렸다.

서울E의 파상공세가 이어졌다. 하지만 마무리가 아쉬웠다. 45분 서울E가 결정적 기회를 잡았다. 백지웅의 스루패스를 받은 에울레르가 오른발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 선방에 막혔다. 이어진 코너킥에서 기어코 만회골을 넣었다. 46분 에울레르의 코너킥을 오스마르가 헤더로 마무리했다. 결국 전반은 용인의 2-1 리드로 끝이 났다.

서울E가 후반 시작과 함께 두 명을 바꿨다. 카이오와 배서준을 빼고 김 현과 김주환을 투입했다. 공격적인 4-4-2로 나섰다. 후반 3분 가브리엘이 돌파에 나섰다. 백지웅이 태클로 막아냈다. 가브리엘은 페널티킥을 주장했다. VAR과 교신하던 주심은 온필드리뷰를 진행했다. 조심성 없는 태클로 보고 페널티킥을 선언했다. 가브리엘이 직접 키커로 나서 깔끔하게 성공시켰다.

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서울E가 반격했다. 9분 박재용이 아크 정면에서 오른발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 정면으로 향했다. 13분에는 김주환의 크로스를 오인표가 헤더로 연결했지만, 수비 맞고 나갔다. 14분 용인이 변화를 줬다. 유동규와 조재훈을 빼고 김보섭과 비티뉴를 투입했다. 서울E도 곧바로 응수했다. 까리우스 대신 안주완을 넣었다.

20분 서울E가 만회골을 넣었다. 오인표의 패스를 박재용이 뒷발로 멋지게 돌려 놓았다. 파고들던 조준현이 잘 잡아 오른발 슈팅으로 만회했다. 다시 한 골차로 추격했다.

용인의 공세가 이어졌다. 좌우로 빠르게 전환이 되며 기회를 노렸지만 서울E가 육탄방어로 막아냈다. 25분 서울E의 프리킥 상황에서 노희동 골키퍼가 곽윤호와 충돌하며 쓰러졌다. 빈골대를 향해 오인표가 슈팅을 때렸지만, 골대를 넘어갔다. 27분 용인이 반격했다. 비티뉴가 가브리엘에 쏠린 틈을 타 슈팅을 시도했다. 골대를 살짝 벗어났다.

29분 이랜드의 파상 공세가 이어졌다. 코너킥 상황에서 혼전 중 박재용의 슈팅은 수비를 맞고 나왔고, 이어진 조준현의 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다. 32분 서울E 수비가 또 다시 흔들렸다. 윤석주의 킥이 비티뉴에게 걸리며 인터셉트를 허용했다. 하지만 가브리엘의 컷백을 윤석주가 뛰어들며 막아냈다.

이어진 상황에서 용인이 다시 한번 서울E의 골망을 흔들었다. 진태호의 크로스를 김현준이 가슴으로 잡아 마무리했지만, 오프사이드였다. 서울E는 윤석주 대신 서진석을 넣으며 마지막 카드를 모두 썼다. 34분 서울E가 공격에 나섰다. 에울레르의 날카로운 크로스를 안주완이 헤더로 연결했다. 하지만 빗나갔다.

37분 용인의 날카로운 프리킥이 진태호에 향했다. 슈팅이 민성준 골키퍼에 걸렸다. 곧바로 서울E가 기가 막힌 찬스를 잡았다. 김주환의 스루패스가 조준현에 연결됐다. 조준현이 멋진 터치로 돌린 후 왼발 슈팅을 때렸다. 골대를 살짝 벗어났다. 39분에는 김주환의 크로스를 김현이 헤더로 연결했다. 골대를 넘어갔다.

42분 용인이 결정적 기회를 놓쳤다. 역습 상황에서 김보섭의 전진 패스를 받은 가브리엘이 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 민성준이 각을 잘 좁혔다. 슈팅은 골대를 살짝 벗어났다. 46분 안주완의 결정적인 슈팅은 노희동 골키퍼의 선방에 걸렸다. 이어 박재용의 슈팅은 굴절돼 윗그물을 때렸다.

서울E의 파상공세가 계속됐다. 51분 에울레르의 노마크 헤더가 골대를 맞고 나오는 불운까지 겹쳤다. 코너킥 상황에서 김주환의 슈팅은 골대를 넘어갔다. 용인의 역습에서 비티뉴의 슈팅은 민성준의 선방에 걸렸다.

계속 역습에 나서던 용인은 기어코 추가골을 넣었다. 이규동의 패스를 받은 비티뉴의 오른발 슈팅이 득점으로 연결되며 승부에 쐐기를 박았다.

한편, 마찬가지로 갈길 바쁜 화성FC도 경남FC에 패했다. 화성은 전반 19분 내준 김현오의 골을 만회하지 못했다. 화성은 승점 45점에 머물며 7위 충남아산의 추격을 허용하게 됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com