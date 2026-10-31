ACLE 출전 노리는 전북-대전, '골대 불운+골키퍼 선방쇼' 속 0-0 무승부...3, 4위 제자리 걸음

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[스포츠조선 박찬준 기자]아시아챔피언스리그 엘리트 진출을 놓고 다투는 전북 현대와 대전하나시티즌이 승부를 가리지 못했다.

전북과 대전은 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026 34라운드'에서 0대0으로 비겼다. 최근 7경기에서 1승4무2패로 부진한 전북은 4위(승점 49)에 머물렀다. 대전은 연승이 3경기에서 멈췄지만, 승점 50점으로 3위를 유지했다. 대전은 무패행진을 8경기(5승3무)로 늘리는데 만족해야 했다.

전북은 외국인 4총사를 선발로 내세웠다. 티아고가 최전방에 섰고 도도와 이탈로가 좌우에 섰다. 중원은 강상윤, 이영재, 감보아가 구성했다. 포백은 최우진-조위제-박지수-연제운이 꾸렸다. 송범근이 골문을 지켰다. 콤파뇨, 이수빈, 김승섭, 이승우, 맹성웅, 황승준, 김하준, 김영빈, 이주현이 벤치에 앉았다.

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대전도 4-2-3-1로 맞섰다. 주민규가 원톱으로 나섰다. 2선에는 루빅손-서진수-엄원상이 자리했다. 3선은 강윤성, 김봉수가 꾸렸다. 수비진은 이명재-안톤-조성권-김문환이 구성했다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 주앙 빅토르, 정재희, 디오고, 이순민, 박병찬, 김준범, 김진야, 김민덕, 김민수가 출격을 대기했다.

초반 전북이 결정적 기회를 잡았다. 전반 4분 도도의 슈팅은 골대를 맞고 나왔다. 이어 12분 이탈로의 오른발 슈팅도 같은 포스트를 맞고 나왔다.

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대전도 반격했다. 22분 루빅손의 컷백을 엄원상이 파고들며 왼발로 마무리했지만, 옆그물을 때렸다. 26분에는 이명재가 환상적인 프리킥을 때렸지만, 송범근 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다.

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45분 대전이 땅을 쳤다. 엄원상의 크로스를 루빅손이 헤더로 연결했지만, 감보아에 막혔다. 전반은 0-0으로 마무리됐다.

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후반 전북이 맹성웅과 콤파뇨를, 대전이 디오고를 투입하며 공격적으로 나섰다. 후반 17분 대전의 엄원상이 좋은 기회를 잡았지만, 마지막 판단이 아쉬웠다. 전북은 이승우, 김영빈까지 투입하는 승부수를 띄웠다.

대전이 후반 27분 주앙 빅토르, 29분 김준범이 결정적인 슈팅을 때렸지만, 역시 송범근에 막혔다. 전북은 막판 이영재의 코너킥을 조위제가 헤더로 연결했지만, 이창근의 선방에 걸렸다. 결국 경기는 0대0으로 끝이 났다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com