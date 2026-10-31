수원, 다잡았던 승격 놓쳤다! '강현묵-김주찬 연속골' 2-0→2-2, '세징야 환상 동점골' 대구와 무승부...매직넘버 1+13경기 무패

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[스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 다 잡았던 승격을 놓쳤다.

수원과 대구FC는 31일 오후 4시 30분 대구 iM뱅크파크에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드에서 2대2 무승부를 거뒀다. 수원(승점 63)과 대구(승점 53)는 승점 1점씩을 추가하며 1위와 4위를 유지했다. 수원은 13경기 무패(9승4무)를, 대구는 3경기(2승1무)를 달렸다.

2-0으로 앞서가던 수원은 승리했을 경우, 승격을 확정지을 수 있었다. 이날 패배한 2위 서울 이랜드(승점 54)와의 격차를 11점으로 벌리며 남은 3경기 결과에 상관없이 최소 2위를 확정지을 수 있었지만, 막판 실점으로 눈물을 흘렸다. 올 시즌 K리그2는 1, 2위가 다이렉트 승격한다.

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대구는 4-5-1 포메이션을 꺼냈다. 데커스가 최전방에 섰고, 좌우에 세라핌과 고재현이 짝을 이뤘다. 세징야-박세진-한국영이 중원을 구성했다. 포백은 황인택-이원우-김강산-황재원이 만들었다. 한태희가 골키퍼 장갑을 꼈다. 에드가, 박인혁, 김대우, 류재문, 장성원, 조현태, 홍재석, 이림, 고동민이 벤치에 앉았다.

수원은 4-4-2로 나섰다. 훈련소에 들어간 정호연의 공백은 박현빈, 사후징계로 빠진 고종현은 모경빈이 메웠다. 루이스와 강현묵이 투톱을 이뤘고, 좌우에 르본과 강성진이 섰다. 중원은 박현빈과 김민우가 자리했다. 이상민-한현서-모경빈-이건희가 포백을 구성했다. 김준홍이 골문을 지켰다. 두비츠카스, 브루노 실바, 김주찬, 김성주, 임지훈, 정동윤, 홍정호, 이준재, 김민준이 대기했다.

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초반부터 대구가 강하게 밀어붙였다. 과감한 전방 압박으로 기회를 만들었다. 시작하자마자 세라핌이 슈팅을 때렸다. 수원도 반격했다. 7분 강현묵의 패스를 받은 루이스가 박스 왼쪽에서 과감한 왼발 슈팅을 시도했다. 옆그물을 때렸다.

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대구가 공격에 나섰다. 11분 고재현이 오른쪽을 돌파하며 땅볼 크로스를 시도했다. 수비에 막혔다. 이어 데커스가 아크 정면에서 돌파 후 오른발 슈팅을 시도했다. 빗나갔다. 19분 강현묵과 황인택이 강하게 충돌했다. 이어진 프리킥 상황에서 세징야가 먼거리서 슈팅을 시도했다. 골키퍼 정면으로 향했다.

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22분 데커스와 세라핌이 왼쪽에서 짧은 패스를 주고 받았다. 세라핌이 하프 스페이스에서 기회를 얻었지만, 슈팅이 제대로 맞지 않았다. 23분에는 수원이 김민우의 날카로운 프리킥으로 기회를 만드는 듯 했지만, 슈팅까지는 이어지지 않았다. 26분에는 대구가 세컨드볼 획득 후 세라핌이 오른쪽에서 오른발 슈팅을 시도했지만, 크로스바를 벗어났다.

27분 대구가 박세진 고재현 전역생의 콤비네이션으로 기회를 노렸지만, 슈팅이 수비 맞고 나갔다. 이어진 코너킥에서 대구가 좋은 기회를 잡았다. 한국영의 슈팅이 김준홍 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔고, 이어진 세라핌의 슈팅은 수원 수비수의 육탄방어에 막혔다. 39분에는 역습에 나선 세라핌이 왼쪽에서 오른발 감아차기를 시도했지만 빗나갔다.

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시종 밀리던 수원이 단 한번의 찬스를 살렸다. 선제골을 넣었다. 47분 김민우가 왼쪽에서 올린 기가 막힌 크로스가 문전에 있던 강현묵에 향했다. 강현묵은 멋진 터치 후 골키퍼를 제친 후 득점에 성공했다. 강현묵은 주장 완장을 차고 3경기 연속골을 넣었다. 수원의 1-0 리드로 전반이 마무리됐다.

수원이 먼저 변화를 줬다. 후반 시작과 강현묵을 빼고 두비츠카스를 넣었다. 후반 5분 김민우의 코너킥이 아크 정면에 있던 박현빈에 향했다. 박현빈의 슈팅은 대구 수비에 막혔다. 6분 높은 위치에서 볼을 뺏어낸 수원이 루이스의 슈팅으로 마무리했지만, 역시 수비를 맞고 나왔다.

수원의 공세가 계속됐다. 9분에는 코너킥에서 흐른 볼이 루이스에게 연결됐다. 어려운 바운드를 발에 맞췄지만, 골대를 크게 넘어갔다. 10분 대구가 고재현-데커스로 이어지는 날카로운 공격을 펼쳤지만, 오프사이드였다. 대구가 변화를 줬다. 고재현을 빼고 박인혁을 넣었다. 14분 수원이 좋은 기회를 날렸다. 공격에 가담한 이상민이 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 골대를 살짝 벗어났다.

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15분 김준홍이 수원을 구했다. 이상민 맞고 흐른 볼이 파고들던 세라핌이 잡았다. 골키퍼와 맞선 기회에서 때린 슈팅을 김준홍이 막아냈다. 20분에는 강성진이 오른쪽에서 가운데로 파고들며 왼발 슈팅을 시도했다. 골대를 크게 넘어갔다. 22분 대구가 역습에서 세징야가 컷백을 시도했지만, 루이스가 어느새 수비까지 가담해 막아냈다.

24분 대구에 운이 따르지 않았다. 세징야가 오른쪽에서 내준 볼을 아크 정면에 있던 박인혁이 슈팅했다. 수비 맞고 굴절된 볼이 골대를 살짝 벗어났다. 25분 대구와 수원이 변화를 줬다. 대구는 황인택 대신 이름이, 수원은 르본과 강성진 대신 김주찬과 브루노 실바를 넣었다.

27분 김주찬이 쐐기골을 넣었다. 김주찬이 왼쪽에서 돌파하며 아크 정면까지 파고들어갔다. 지체없이 오른발 감아차기 슈팅을 시도했다. 한태희 골키퍼를 넘어 그대로 대구 골망을 흔들었다.

대구가 3명을 바꾸는 승부수를 띄웠다. 데커스, 한국영, 박세진을 제외하고 에드가, 류재문, 김대우를 넣었다. 30분 대구가 만회골을 넣었다. 세징야가 올린 프리킥을 박인혁이 머리에 맞췄다. 떨궈준 볼을 김강산이 재차 헤더로 마무리했다. 대구가 한 골차로 따라붙었다.

36분 대구가 동점골을 넣었다. 에드가의 가슴 패스를 받은 세징야가 돌파하던 중 쓰러졌다. 아크 정면에서 얻은 프리킥, 세징야가 완벽한 킥으로 동점골을 넣었다. 5경기 연속 공격포인트에 성공했다.

수원은 42분 박현빈 대신 임지훈을 넣으며 기동력을 강화했다. 47분 루이스가 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다. 남은 시간 팽팽한 흐름이 이어졌다. 양 팀은 서로 찬스를 주고 받았다. 수원은 루이스의 슈팅이 빗나간게 아쉬웠다. 경기는 결국 2대2로 마무리됐다.

한편, 같은 시각 충남아산은 홈에서 김포FC에 5대1 대승을 거뒀다. 박상현에 선제골을 내준 충남아산은 후반 이호인의 골을 시작으로 손준호와 데니손의 멀티골로 미소를 지었다. 승점 42점이 된 충남아산은 이날 패배한 6위 화성FC(승점 45)와의 격차를 3점으로 좁혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com