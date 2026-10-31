'승강 PO 열린다' 김천, 최소 11위 확보...'김인균-아이데일 장군멍군' 광주와 1-1 무승부

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]김천 상무가 최하위를 면했다. 이로써 승강 플레이오프(PO)가 펼쳐진다.

김천은 31일 오후 4시 30분 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC와 '하나은행 K리그1 2026' 34라운드에서 1대1로 비겼다. 승점 35점이 된 김천은 최하위 광주(승점 22)와 격차를 13점으로 벌렸다. 남은 4경기에 상관없이 최소 11위를 확정지었다. 김천이 최하위를 면하면서 승강 PO가 열린다.

올 시즌 K리그2는 1, 2위팀이 자동 승격하고, 3~6위팀이 준PO를 치른다. 승자가 PO에서 격돌해 승리한 팀이 1부리그로 오르고, 패한 팀이 K리그1 최하위팀과 승강 PO를 갖는다. 김천이 최하위가 될 경우는 승강 PO가 없어졌지만, 김천이 최하위를 면하면서 승강 PO가 열린다.

Advertisement

광주는 승점 22점으로 11위 부천FC(승점 32)과의 승점차를 좁히지 못했다. 부천이 내일 경기에서 승리할 경우, 광주의 최하위가 확정된다.

홈팀 광주는 4-4-2로 나섰다. 투톱에 아이데일과 바 루아가 섰다. 중원에는 하승운-유제호-최경록-신창무가 출전했다. 포백은 주앙 페드로-민상기-반 흐룬스벤-권성윤이 이뤘다. 골문은 김동화가 지켰다.

Advertisement

원정팀 김천도 4-4-2로 맞섰다. 투톱에는 강민규와 이상헌이 자리했고, 측면에는 홍윤상과 강주혁이 섰다. 중원에는 이강현과 박태준이 호흡을 맞췄다. 포백은 박진성-김민규-변준수-민경헌이 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 안준수가 꼈다.

Advertisement

전반 김천이 일방적으로 몰아붙였다. 광주는 전반 반 흐룬스벤과 하승운이 부상으로 쓰러지는 불운까지 겹쳤다. 광주는 김동화 골키퍼의 선방쇼로 전반을 실점 없이 마쳤다.

Advertisement

양 팀은 후반 시작과 함께 교체 카드를 꺼내 들었다. 김천은 강민규 대신 정재민으로 높이를 강화했고, 광주는 주앙 페드로 대신 이민기를 투입했다.

김천이 선제골을 넣었다. 후반 19분 교체투입된 김인균이 홍윤상의 낮은 크로스를 왼발로 마무리하며 앞서나갔다. 광주가 반격했다. 역습 한 방으로 동점을 만들었다. 신창무와 바 루아가 31분 패스로 역습을 펼쳤고, 이를 받은 아이데일의 오른발 인프런트킥으로 김천 골망을 흔들었다.

Advertisement

이 골이 마지막이었다. 결국 경기는 1대1로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com