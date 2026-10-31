"죄송합니다, 죄송합니다" 이기지 못하는 전북 현대 정정용 감독, 대전하나와 0-0→3경기 연속 무승부 행진.."리그와 아챔 두 대회 모두 잘 하기 어렵다"

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]"팬들에게 즐거움을 드리지 못해 죄송한 마음이다."

전북 현대 사령탑 정정용 감독이 또 팬들에게 고개를 숙였다. '전주성'에서 대전하나시티즌과 무득점으로 비기면서 최근 3경기 연속 무승부를 기록했다. 지난 18일 제주SK전 승리(3대2) 이후 안양(1대1) 베이징 궈안(2대2)에 이어 대전과 연속으로 비긴 것이다.

전북은 31일 전주월드컵경기장에서 벌어진 대전과의 '하나은행 K리그1 2026' 34라운드 홈경기서 0대0으로 승부를 내지 못했다. 파이널A 첫 경기서 승점 1점을 획득하는데 그쳤다. 이번 무승부로 전북은 승점 49점(12승13무9패), 리그 4위를 유지했다. 3위 대전(승점 50)과의 격차는 1점이다. 한 경기를 덜 한 강원(승점 48)이 5위이고, 인천(승점 46)이 6위다.

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정정용 감독은 경기 후 기자회견에서 "선수들은 최선을 다했다. 오늘은 실점 없이 마무리했다"면서 "선수들의 (수비)집중력은 좋았다. 득점 찬스에서 골을 넣는 것이 중요하다. 골을 넣어야 이길 수 있고 팬분들에게 즐거움을 드릴 수 있다. (이기지 못해) 죄송한 마음이다. 경기가 연달아 있다. 주중 ACLE(아시아챔피언스리그 엘리트) 경기를 잘 준비하겠다"고 밝혔다. 전북은 오는 11월 3일 오후 7시 홈에서 조호르(말레이시아)와 아시아챔피언스리그 엘리트 경기를 갖는다.

대전하나시티즌과 홈에서 0대0으로 비긴 전북 현대 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

정 감독은 이날 선발 라인업에 외국인 3명 티아고, 이탈로, 도도를 동시 투입했다. 득점에 대한 강한 의지를 드러냈다. 3명을 전반부터 한꺼번에 투입한 건 이번 시즌 처음이다. 허리에 감보아까지 넣었다. 그렇지만 전북은 골대 불운이 겹치며 득점에 실패했다. 전반, 도도와 이탈로의 슈팅이 골대를 강타하고 튕겨 나왔다. 전북은 후반 수비라인을 올려 공격적으로 플레이를 펼치는 과정에서 실점 위기를 맞기도 했다. 골키퍼 송범근의 세이브와 상대의 골결정력 부재로 아찔한 위기를 넘기며 무실점했다.

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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정 감독은 "개인의 능력을 봐야 한다. 공격 형태는 조금 무너진다. 개인의 능력으로 볼을 소유하고 패스 연계를 주문했다. 도도가 아쉬움이 없지 않지만, 더 발전하면 좋은 선수가 될 것 같다"고 말했다.

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정 감독은 정규리그와 아시아클럽대항전을 병행하는 것에 대한 어려움을 밝혔다. 그는 K리그의 추춘제 전환에 대해 "리그와 챔피언스리그 성적을 모두 잡기가 쉽지 않다. 우리 환경이 있다. 쉽지 않은 부분이 있다. 상대적으로 떨어질 수밖에 없다. 추춘제로 세계 트렌드를 따라가야 한다고 생각한다. 일본도 하고 있다. 보고 배울 부분이 있다. 어떻게 하느냐가 관건이다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com