'1988년생 초보 감독' 이승희 매직 터졌다! '당진과 무승부' 시흥시민, 2026년 K3리그 우승 '확정'[오피셜]

사진제공=시흥시민축구단

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[스포츠조선 박찬준 기자]이승희 매직이 마침내 우승으로 결실을 맺었다.

이승희 감독이 이끄는 시흥시민축구단은 31일 당진종합운동장에서 열린 당진시민축구단과의 '2026 K3리그' 25라운드에서 0대0으로 비겼다. 승점 56점이 된 시흥은 한경기를 덜치른 2위 포천시민축구단(승점 49)과의 승점차를 7점으로 벌렸다. 남은 경기 결과에 상관없이 우승을 확정지었다.

2024년 이후 두 시즌만에 다시 우승 트로피를 들어올렸다.

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승점 1점만 추가해도 우승을 확정지을 수 있었던 지난 24라운드, FC강릉과의 경기에서 1대2로 패한 시흥시민은 이날 매직넘버1을 지우며 2026년 K3리그 챔피언이 됐다.

우승의 중심에 이승희 감독이 있다. 이 감독은 1988년생으로 현역 최고령 K리거인 신광훈(39·포항) 보다도 한 살이 어린 K3리그 최연소 감독이다. 올 시즌 처음 성인 무대 감독직에 오른 이 감독은 산전수전을 다 겪은 베테랑 감독들 사이에서 초보 답지 않은 지도력을 보였다.

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개막 후 8연승에 성공하며 일찌감치 치고나간 시흥시민은 16경기 무패(12승4무)를 달리며 순위표를 주도했다. 올 시즌 연패 없이 단 3패만을 당할 정도로 완벽한 모습을 보였다. 이승희식 공격축구가 자리 잡으며 매 경기 주도하는 경기를 펼쳤다. 중반 위기도 있었지만, 이 감독은 뚝심있게 자신의 축구를 밀어붙이며 우승 트로피에 입을 맞췄다.

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사진제공=시흥시민축구단

이 감독은 이번 우승으로 차세대 지도자로 입지를 공고히했다. 이 감독은 국가대표는 아니었지만, K리그 관계자들 사이에서는 꽤 알아주는 선수였다. 일본, 태국, 아랍에미리트 등 해외에서도 뛰었다. 하지만 무릎 부상에 발목이 잡혔다. 결국 29세라는 젊은 나이에 은퇴를 선언해야 했다.

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예정에 없던 아르헨티나행을 통해 지도자라는 목표가 생겼다. 2020년부터 지도자 생활을 시작한 이 감독은 맡는 팀마다 좋은 성적을 냈다. 창단팀을 이끌고 지역리그 1위에 올렸고, 1승도 못하던 팀을 맡아 전국대회 4강이라는 성과를 냈다. 경북자연과학고에서도 전국대회 우승 트로피를 들어올렸다.

지도자는 천직이었다. 학창 시절부터 프로까지, 단 한 번도 주장 완장을 내려놓지 않을 정도로 탁월했던 리더십은 감독이 된 후 더욱 빛을 발했다. 리스크를 두더라도 득점에 방점을 둔, 높은 위치부터 상대를 누르는 축구로 승승장구했다. 이 감독은 시즌 개막 전 "우승하겠다"고 공언했고, 그 약속을 지켰다.

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그는 이번 우승으로 "대한민국에서 독보적인 감독이 되고 싶다"는 목표에 한발 더 다가가게 됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com