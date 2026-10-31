[오피셜]'캐릭 감독 전술 비판→본머스전 결장' 브루노 페르난데스, 첼시전 '주장'으로 선발 복귀..맨체스터 유나이티드 8경기 무승 행진 끊을까

epa13294824 Bruno Fernandes of Manchester United gestures during the English Premier League match Manchester United against Tottenham Hotspur, in Manchester, Britain, 10 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

맨유의 첼시전 라인업 캡처=맨유 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한 경기를 결장했던 포르투갈 축구 스타 브루노 페르난데스가(32·맨체스터 유나이티드)가 맨유 주장 완장을 다시 찼다.

맨유는 31일 오후 9시30분(한국시각) 영국 런던 스탬포드 브릿지에서 첼시와 2026~2027시즌 프리미어리그 9라운드 원정 경기를 갖는다.

마이클 캐릭 맨유 감독은 페르난데스를 다시 선발 라인업에 올렸고, 또 주장을 맡겼다. 맨유 구단이 경기 시작전 공개한 선발 라인업은 음뵈모, 쿠냐, 페르난데스, 아마드 디알로, 발레바, 산투스, 달롯, 리산드로 마르티네스, 매과이어, 요로, 라멘스(골키퍼)다. 주장은 페르난데스다. 교체 명단에 마이누, 틸레만스, 마운트, 데리흐트 등이 포함됐다.

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페르난데스는 직전 본머스전(0대3)을 결장했다. 선발 라인업이 아닌 교체 명단에 포함됐다가 결국 출전 기회를 잡지 못했다. 앞서 그는 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 3차전에서 1대4로 대패한 후 캐릭 감독의 전술을 공개 비판했다. 용기가 없고, 또 전방 압박을 하지 않은 걸 꼬집었다. 캐릭 감독은 코모전 직후 벌어진 본머스전에 페르난데스를 결장시킨 것이다. 대신 주장은 수비수 매과이어가 맡았다. 그런데 안방에서 벌어진 그 경기서 맨유는 3골차 완패를 당했다.

첼시와 맨유전은 31일 오후 9시30분 시작된다 캡처=맨유 구단 SNS

그후 캐릭 감독은 구단 캐링턴 훈련장에서 페르난데스와 대화를 나눴고, 또 오해를 풀었다고 한다. 또 맨유 구단 경영진은 경질 위기에 처한 캐릭 감독을 유임시키면서 첼시전 지휘를 맡겼다. 캐릭을 경질할 경우 마땅한 후임 감독을 구하지 못한 것으로 알려졌다. 어쩔 수 없이 캐릭 감독에게 더 기회를 줄 수밖에 없는 상황이라는 해석이 지배적이다.

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맨유는 최근 극심한 부진을 보이고 있다. 최근 벌어진 8경기서 3무5패로 승리하지 못했다. 또 프리미어리그 개막 후 8경기에서 1승4무3패, 승점 7점으로 리그 16위까지 추락했다. 첼시전 결과에 따라 또 캐릭 감독을 향한 경질 압박은 더욱 세질 것이다.

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한편, 홈팀 첼시는 선발 라인업에 로저스, 네투, 파머, 에스테방, 라비아, 카이세도, 팔레스트라, 콜윌, 포파나, 아체몽, 펜더스(골키퍼)를 올렸다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com