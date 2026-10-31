[오피셜]'누가 선발 명단 제외라고 했나' 아틀레티코 이강인, 레반테 원정 또 선발 라인업 포함..'시메오네 감독의 신뢰는 변함없다'

이강인이 선발에 포함된 아틀레티코 마드리드의 레반테전 명단 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 대표팀 에이스 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 변함없이 선발로 레반테전에 출전한다.

아틀레티코 마드리드는 31일 오후 10시(한국시각) 스페인 발렌시아 에스타디 시우타 데 발렌시아에서 레반테와 2026~2027시즌 라리가 11라운드 원정 경기를 갖는다.

아틀레티코의 디에고 시메오네 감독은 이강인을 다시 선발 명단에 포함시켰다. 경기 전 스페인 일부 매체들은 이강인이 교체 명단에 오를 것으로 전망했다. 하지만 시메오네 감독의 선택은 선발이었다.

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아틀레티코 선발 명단에는 이강인을 비롯, 훌리안 알바레즈, 줄리아노 시메오네, 히울만, 알렉스 바에나, 바리오스, 그리말도, 마르크 푸빌, 한츠코, 마르코스 요렌테, 얀 오블락(골키퍼)이 올랐다. 교체 명단에는 크리스티안 로메로, 조너선 데이비드, 루크먼, 쇠를로트 등이 올랐다.

훈련 중인 이강인 캡처=이강인 SNS

올해 여름, 파리생제르맹에서 아틀레티코로 이적한 이강인은 이번 시즌 2골-1도움을 기록 중이다. 이강인이 마지막으로 공격포인트를 기록한 건 지난 9월 16일 오사수나전(4대0) 2호골이었다. 공격포인트가 필요한 시점이다.

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그는 이번 시즌 아틀레티코에서 대부분의 경기를 선발 출전하고 있다. 직전 데포르티보 아 코루나전에선 선발로 출전 67분을 뛰었다. 당시 아틀레티코는 알바레즈의 결승골로 1대0 승리했다.

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아틀레티코는 라리가 6연승을 질주했다. 이번 레반테전에서 7연승에 도전한다. 아틀레티코(승점 25)는 FC바르셀로나(승점 27)에 이어 리그 2위를 달리고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com