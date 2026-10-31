'또 망했다→최악 9경기 연속 무승' 리산드로 퇴장→PK 실점! 맨체스터 유나이티드, 첼시 원정서 0-2 완패..'캐릭 감독 경질 밖에 돌파구 없다'

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Manchester United - Stamford Bridge, London, Britain - October 31, 2026 Manchester United's Lisandro Martinez is shown a red card by referee Peter Bankes after a VAR review REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

epa13342996 Morgan Rogers (L) of Chelsea celebrates with teammates Pedro Neto (C) and Estevao after scoring the opening goal during the English Premier League match between Chelsea FC and Manchester United FC, in London, Britain, 31 October 2026. EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]맨체스터 유나이티드가 첼시 원정에서 와르르 무너졌다. 수비수 리산드로 마르티네스가 경고 누적 퇴장으로 수적 열세에 놓였고, 페널티킥까지 내주며 자멸했다. 맨유는 최근 9경기 연속으로 승리하지 못했다. 3무6패로 역대급 시즌 초반 부진이다. 맨유 마이클 캐릭 감독의 경질 압박 수위가 더 올라갔다.

맨유는 31일(이하 한국시각) 영국 런던 스탬포드 브릿지에서 벌어진 첼시와의 2026~2027시즌 프리미어리그 9라운드 원정 경기서 0대2로 졌다. 맨유는 이번 시즌 리그 9경기서 1승3무5패다. 승점 7점에서 계속 제자리 걸음이다.

맨유는 후반전에 수비가 무너졌다. 전반전과 180도 달라진 경기력으로 상대의 공격을 막아내지 못했다.

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Manchester United's Bruno Fernandes reacts during the English Premier League soccer match between Chelsea and Manchester United in London, Saturday, Oct. 31, 2026. (AP Photo/Ian Walton)

맨유는 이날 직전 본머스전을 결장한 브루노 페르난데스를 주장 선발 복귀시켰다.

맨유는 전반전 좋은 장면을 많이 만들었다. 첼시의 수비 뒷공간을 잘 노렸다. 맨유의 역습은 결정적인 슈팅으로 연결됐다. 하지만 골결정력이 아쉬웠다. 전반 19분, 페르난데스의 결정적인 왼발슛은 골대를 크게 벗어났다. 아마드 디알로의 슈팅은 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 전반 34분, 마테우스 쿠냐가 헤더로 골망을 흔들었지만 VAR 이후 오프사이드로 노골 처리됐다.

epa13342958 Matheus Cunha (C facing) of Manchester United celebrates with teammates after scoring the opening goal during the English Premier League match between Chelsea FC and Manchester United FC, in London, Britain, 31 October 2026. EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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첼시는 후반전 완전히 달라졌다. 후반 시작 5분 만에 선제골을 뽑았다. 모건 로저스가 단독 드리블로 맨유 수비수 사이를 돌파한 후 가볍게 톡 차 넣었다. 맨유 수비수들은 로저스의 힘있는 질주에 무기력하게 무너졌다.

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맨유에 불운이 닥친 건 후반 18분이었다. 센터백 리산드로 마르티네스가 경고 누적으로 퇴장을 당 한 것이다. 앞서 후반 14분 첫 번째 옐로카드를 받았던 그는 세트피스 수비 과정에서 팔꿈치로 첼시 포파나의 얼굴을 친 게 VAR로 드러났다. 주심은 또 PK까지 찍었다. 첼시는 후반 19분 키커로 나선 콜 파머가 강하게 차 넣었다. 실망한 원정 맨유팬들은 일찌감치 경기장을 빠져 나갔다.

epa13343018 Chelsea players talk to referee Peter Bankes during the English Premier League match between Chelsea FC and Manchester United FC, in London, Britain, 31 October 2026. EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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맨유 마이클 캐릭 감독은 수적 열세를 극복하기 위해 쿠냐, 안드레이 산토스를 빼고 메이슨 마운트, 헤븐을 투입했다.

첼시는 후반 26분 에스테방이 골을 넣었지만 VAR 이후 오프사이드가 드러나 노골 처리됐다.

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맨유는 지르크지까지 투입하면서 만회골을 노렸다. 그러나 이미 넘어간 경기 분위기와 주도권을 되찾아오지 못했다. 첼시는 전체 라인을 올려 공격의 고삐를 조였다. 맨유는 선수 전원이 수비하기에 급급했다. 맨유는 후반 추가시간 음뵈모의 슈팅이 골대를 때리고 말았다.

Manchester United's English head coach Michael Carrick gestures on the touchline during the English Premier League football match between Chelsea and Manchester United at Stamford Bridge in London on October 31, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

맨유의 다음 일정은 11월 4일 AC로마와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 경기다. 이어 주말에 애스턴빌라와의 리그 홈 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com