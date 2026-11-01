'거기서 와 드리블을 하노' 김민재 데어 클라시커서 뜬금 플레이, 다행히 실점 취소…'케인 침묵' 뮌헨, 불운 끝에 2-2 무승부

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 데어 클라시커에서 왜 '독일 국대' 요나탄 타를 밀어내고 '빅클럽' 뮌헨의 주전을 꿰찼는지를 증명했다. 동시에 불안한 장면도 연출했다.

김민재는 1일(한국시각) 독일 바이에른의 알리안츠 아레나에서 열린 보루시아 도르트문트와의 2026~2027시즌 8라운드 홈 경기에서 다요 우파메카노의 센터백 파트너로 선발 출전해 90분 풀타임 뛰었다.

이날 김민재의 활약은 군더더기 없었다. 공중볼 경합 성공 횟수는 양팀을 통틀어 가장 많은 4회였다. 지상 볼 경합 성공 횟수도 3회, 인터셉트 2회, 리커버리 6회, 클리어링 7회, 태클 3회 등을 기록하며 뮌헨 뒷문을 든든히 지켰다.

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자기 진영 오른쪽과 왼쪽, 페널티 박스 안과 밖을 가리지 않고 종횡무진 뛰어다니며 팀 수비에 기여했다. 평점(소파스코어)은 6.9점. 최근 '입지 불만설'이 터져나온 타는 90분 내내 벤치에서 김민재의 플레이를 지켜봤다.

'옥에 티'는 있었다. 전반 34분, 자기 진영 우측 코너 플랙에서 공을 잡은 김민재는 돌연 자기 골문 방향으로 '폭풍 드리블'을 했다. 상대 선수의 밀착 마크를 뿌리치고 앞에 있는 우파메카노에게 패스를 연결했다. 우파메카노는 논스톱으로 골키퍼 요나스 우르비히에게 백패스를 내줬는데, 이 공을 카니 추쿠에메카가 끊었다. 달려오던 김민재는 그 순간 중심을 잃고 넘어졌고, 조브 벨링엄이 공을 잡아 오른발로 골문을 열었다. 누가 봐도, 위험한 지역에서 김민재의 위험한 플레이가 부른 '참사'였다. 다행인 건 벨링엄의 슈팅 과정에서 추쿠에메카가 우르비히의 진로를 방해했다는 판정으로 득점이 취소됐다는 것이다.

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위기를 넘긴 뮌헨은 38분 콘라드 라이머의 선제골로 전반을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. 후반 15분 세르후 기라시에게 동점골을 허용한 뮌헨은 6분만에 이번엔 우파메카노의 추가골로 다시 달아났다. 하지만 승리가 눈앞에 아른거리던 후반 44분 '도르트문트 조커'에게 통한의 동점골을 내주면서 경기는 2대2 무승부로 끝났다. '발롱도르' 해리 케인은 페널티킥을 실축하고 골대를 맞히는 등 불운한 경기를 치렀다.

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연승이 2경기에서 끊긴 뮌헨은 5승 3무 승점 18점으로 간신히 선두를 유지했다. 2위 도르트문트와 승점 동률에 득실차에서 11골 앞섰다.

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얻은 것보다 잃은 게 더 많았다. 경기 중 2선 공격수인 세르쥬 나브리, 마이클 올리세가 줄지어 부상 아웃됐다. 4일 아틀레티코 마드리드와 유럽챔피언스리그 일전을 앞둔 뮌헨에 비상등이 켜졌다. 독일 최대 더비에 선발출전하며 뱅상 콩파니 뮌헨 감독의 신뢰를 재확인한 김민재는 아틀레티코의 이강인과 처음으로 '코리안 더비'를 치를 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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