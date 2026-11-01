韓 초대형 경사, 최고 유망주 김예건...유럽 무대 첫 공격 포인트 대폭발, 환상 돌파+택배 크로스

한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]김예건이 유럽 무대 첫 공격포인트를 기록했다. 한국 축구의 미래로 불리는 그가 벤치에서 출발해 교체 투입 후 곧바로 결정적인 도움을 올렸다.

김예건의 소속팀 츠르베나 즈베즈다는 1일(한국시각) 세르비아 샤바츠의 스타디온 FK 마크바에서 열린 마크바 샤바츠와의 2026~2027시즌 세르비아 수페르리가 14라운드 원정 경기에서 4대2로 승리했다.

김예건은 벤치에서 출발했다. 즈베즈다는 전반 초반부터 승기를 쉽게 잡았다. 전반 16분과 29분 밤바 디엥이 연속골을 터트리며 2-0으로 앞서갔다. 하지만 경기는 다시 원점으로 돌아갔다. 즈베즈다는 전반 31분과 후반 10분 연이어 실점하며 2-2 동점을 허용했고, 흐름을 바꿀 변화가 필요했다.

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이때 즈베즈다가 꺼낸 카드가 김예건이었다. 김예건은 후반 20분 교체 투입돼 오른쪽 날개를 맡았다. 투입 직후부터 적극적인 움직임으로 측면에 활력을 불어넣은 그는 후반 39분 유럽 무대 이적 후 첫 공격포인트를 기록했다.

김예건은 페널티박스 오른쪽에서 수비수를 앞에 두고 돌파를 시도했다. 상대의 타이밍을 빼앗은 뒤 낮고 빠른 크로스를 연결했다. 김예건의 절묘한 크로스는 문전에 있던 디엥에게 정확하게 배달됐고, 디엥이 이를 마무리하면서 즈베즈다가 다시 3-2 리드를 잡았다. 김예건의 활약으로 분위기를 되찾은 즈베즈다는 2분 뒤 쐐기골까지 터트리며 승리를 굳혔다.

사진=즈베즈다

김예건으로서도 자신의 가치를 증명한 순간이었다. 새로운 환경에서 출전 시간을 확보하는 것이 쉽지 않은 상황에서 교체 출전 기회를 확실한 결과로 연결했다. 이번 공격포인트는 김예건의 자신감 상승에도 큰 도움이 될 것으로 보인다. 리그 5번째 교체 출전 만에 터트린 소중한 공격 포인트다.

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다만 과제도 분명하다. 유럽 무대 진출 후 맞이한 험난한 주전 경쟁은 난이도가 상당하다. 아직 리그에서는 선발로 나선 적이 없는 김예건이다. 이렇게 교체로 나왔을 때 자신의 실력을 입증하지 못한다면 주전 자리를 노릴 수도 없다. 즈베즈다는 세르비아 최고 명문 클럽답게 선수층이 두텁고, 매 경기 치열한 경쟁이 이어진다. 이번 도움으로 코칭스태프에 강한 인상을 남긴 김예건이 앞으로 더 많은 출전 기회를 얻을 수 있을지 관심이 쏠린다.

김예건은 전북 현대에서 혜성처럼 등장한 2008년생 유망주다. 어린 나이에 K리그 무대에서 두각을 나타낸 그는 즈베즈다 이적을 통해 유럽 빅리그 진출이라는 더 큰 꿈을 향해 나아가고 있다. 향후 김예건이 유럽 무대에서 큰 족적을 남긴다면, 이날의 첫 공격포인트는 한국 축구 역사에서 꼭 기억될 순간으로 남을 것이다.