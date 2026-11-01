'아쉬운 골대 강타' 이강인, 드리블 성공률 17%+팀내 최저 평점...아틀레티코는 파죽의 7연승+시메오네, 라리가 최다승 감독!

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[스포츠조선 박찬준 기자]'골든보이' 이강인이 골대 불운에 울었다. 아틀레티코 마드리드는 파죽의 7연승을 달렸다.

아틀레티코는 31일(한국시각) 스페인 발렌시아의 에스타디오 시우다드 데 발렌시아에서 열린 레반테와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 11라운드 원정 경기에서 2대0으로 승리했다. 7연승을 달린 아틀레티코는 9승1무1패(승점 28)를 기록, 2위를 지켰다.

이날 승리로 디에고 시메오네 감독은 라리가 통산 344승을 달성했다. 아틀레티코의 전설인 루이스 아라고네스와 어깨를 나란히 했다. 시메오네 감독은 라리가 565경기를 지휘한 끝에 이 기록을 달성했다.

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앞서 공식전 기록에서는 이미 시메오네 감독이 아라고네스를 이미 넘은 바 있다. 시메오네 감독은 아틀레티코에서 공식전 813경기를 지휘하며 479승을 기록했다. 반면 아라고네스 감독은 612경기에서 308승을 거뒀다. 아틀레티코는 '이번에 또 하나의 역사적인 이정표를 세운 시메오네 감독은 아틀레티코와 라리가의 역사에 다시 한 번 자신의 이름을 새겼다'고 더했다.

시메오네 감독은 경기 후 기자회견에서 "이 기록을 나만의 성과라고 생각하지 않는다. 모두와 함께 나누고 싶은 성과다. 미겔 앙헬이 유럽에서 경험이 많지 않았던 나를 믿고 기회를 줬던 순간을 떠올리지 않을 수 없다. 그때 받은 기회와 지원이 없었다면 지금 이 자리에 오지 못했을 것이다"고 소감을 전했다.

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그러면서 "지난 14년 동안 함께한 코칭스태프의 노력도 빼놓을 수 없다. 선수들에게도 절대적인 감사의 마음을 전하고 싶다. 선수들 없이는 불가능한 일이다. 헌신과 겸손, 끊임없는 노력, 하나의 철학과 계획을 위해 뛰겠다는 마음을 함께 나눌 수 있었기에 가능했다. 지금의 내가 있기까지 많은 선수들이 도움을 줬고, 내가 맡은 자리를 더욱 굳건하게 만들어줬다. 매 경기 시작할 때마다 감사한 마음을 갖는다. 한 구단에서 15년을 보내는 것은 쉬운 일이 아니며, 지금까지 이뤄낸 것들을 만들어가는 과정 역시 결코 쉽지 않았다. 모든 것에 감사하다"고 말했다.

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이날 경기는 현지시각으로 낮 2시에 진행됐다. 한국 팬들을 위한 선택이었다.

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이날 이강인은 선발 출전했다. 훌리안 알바레스와 함께 투톱 공격수로 나섰다. 현지팬들이 경기장을 찾기에는 다소 이른 시간이지만, 8시간 시차가 있는 한국시각으로는 31일 밤 10시로 한국팬들에게는 이상적인 TV 시청 시간대였다. 아틀레티코는 2주 전 에스파뇰전도 같은 시간대에 경기를 치렀다.

스페인 '아스'는 '이강인 효과, 아틀레티코를 일찍 일어나게 만들다'는 제목의 기사에서 '스페인 현지에서 프라임타임은 아니지만, 한국에서 시청률이 올라갈 수 있다. 구단 내부에서는 이강인 영입이 경기력 뿐만 아니라 구단 브랜드 가치 측면에서 매우 긍정적이라는 평가가 나온다. 서울 투어에서 이미 이강인의 파급력을 확인했다'고 했다.

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이날 이강인은 선발로 나섰다. 훌리안 알바레스와 투톱 공격수로 선발 출전했다. 활약은 썩 좋지 않았다. 후반 11분 파블로 바리오스의 패스를 받아 페널티박스 오른쪽에서 때린 회심의 왼발 슈팅이 골대를 맞고 나온 장면이 아쉬웠다. 이강인은 이날 후반 22분 교체아웃되기 전까지 총 50차례 터치를 시도해, 31번의 패스를 성공시키며 91%의 높은 성공률을 기록했다. 공격지역 패스도 3차례나 됐다. 하지만 유효 슈팅과 기회 창출은 모두 0회였다.

무엇보다 장기인 드리블 성공률이 낮았다. 이강인은 이날 총 6번의 드리블을 시도해 단 1번만 성공시켰다. 성공률이 17%에 머물렀다. 볼경합에서도 12차례 시도해 2번만 성공했다. 이 역시 17%에 불과했다. 이강인은 풋몹으로 6.4점의 평점을 받았다. 선발 11명 중 가장 낮았다. 투톱에서 함께 호흡을 맞췄던 알바레즈(6.8점)와 이강인만이 6점대의 평점을 받았다.

아틀레티코는 전반 32분 알레한드로 그리말도가 페널티 지역 왼쪽에서 때린 왼발 슈팅이 골문 왼쪽 상단에 꽂히며 먼저 리드를 잡았다. 이어 후반 17분에는 알렉스 바에나의 스루패스를 받은 줄리아노 시메오네가 페널티 지역 중앙에서 왼발로 추가 골을 터뜨려 승부에 쐐기를 박았다.

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아틀레티코는 4일 바이에른 뮌헨과 유럽챔피언스리그를 치른다. 이강인은 김민재와 맞대결을 치를 전망이다. 이 경기는 로베르트 모레노 감독이 직접 관전할 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com