"당장 꺼져" 83초 동안 경고 2장→퇴장, 2주 전 수뇌부 저격…'캐릭 외면' 마르티네스 어이상실 또 '대형 사고', 맨유 레전드 맹비난

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[스포츠조선 김성원 기자]맨유가 잔류 마지노선인 17위까지 추락했다.

맨유는 31일(이하 한국시각) 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 첼시와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드에서 0대2로 패했다. 8월 31일 2라운드에서 리그 첫승을 거둔 이후 환희를 잊었다. 최근 2연패를 포함해 EPL 7경기 연속 무승의 늪(4무3패)에 빠졌다. 승점은 7점(1승4무4패)에 불과하다.

수뇌부를 저격해 논란을 일으킨 리산드로 마르티네스가 또 대형사고를 쳤다. 그는 후반 불과 83초 동안 두 차례 옐로카드를 받아 퇴장당했다. 맨유는 수적 열세를 극복하지 못했다.

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첼시는 후반 5분 모건 로저스의 선제골을 리드를 잡았다. 후반 19분에는 마르티네스가 헌납한 페널티킥을 콜 팔머가 침착하게 성공시켰다.

마르티네스는 지난달 14일 아?레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그에서 0대2로 패하자 폭발했다. 그는 아마존 프라임과의 인터뷰에서 '투자가 없다'며 구단 기술이사 제이슨 윌콕스 등 수뇌부를 콕 집어 비판했다.

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마르티네스는 하루 뒤 SNS를 통해 '경기 후, 우리 모두가 원했던 결과를 얻지 못한 것에 대한 분노와 좌절감 때문에 그런 말을 했다'며 장문의 글을 올렸다. 단 사과는 없었고, 시선은 곱지 않았다.

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EPL에서 반전을 노렸지만 현재로선 탈출구가 보이지 않는다. 영국의 'BBC'는 '마르티네스는 천천히 그리고 조용히 터널 쪽으로 걸어갔다. 첼시 팬들의 휘파람 소리와 야유가 그의 귓가에 맴돌았다. 맨유 코치 조니 에반스가 짧게 말을 건넸지만, 마르티네스는 전혀 신경 쓰지 않았다'며 '마이클 캐릭 감독이 팀의 분발과 베테랑 선수들의 모범을 필요로 했을 때, 마르티네스는 정반대의 행동을 했다'고 꼬집었다.

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그리고 '마르티네스는 첼시전에서 훨씬 나아진 맨유의 경기력에 기여했다. 맨유는 전반에 앞서 나갔어야 했다. 첼시에 선제골을 내준 후에도 역전승이 가능하다고 믿을 만큼 충분한 경기력을 보여줬다. 하지만 마르티네스는 불과 1분 23초 만에 두 차례의 파울을 범했고, 이로 인해 맨유는 10명으로 경기를 치르게 됐다. 결국 첼시는 손쉽게 승리를 거머쥐었다. 이 비참한 시기가 어떻게 전개되든, 마르티네스의 무모함은 잊히지 않을 것'이라고 강조했다.

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마르티네스가 경기장을 떠날 때 캐릭 감독은 눈길도 주지 않았다. 캐릭 감독은 "아직 다시 보지 못해서 정확한 판정인지 아닌지 모르겠다. 하지만 경기에서 아주 중요한 순간이었다"며 "두 번째 골을 허용한 것과 그 시점에 한 명이 퇴장당한 것이 경기에 큰 영향을 미쳤다는 것은 확실하다"고 말했다.

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맨유 레전드 피터 슈마이켈은 "이 모든 책임은 마르티네스에게 있다. 그가 이 경기에서 보여준 플레이는 정말 수치스러운 일이다. 2주 전에 그는 팀 동료들과 구단에 매우 강한 비난을 쏟아냈고, 마치 어떤 움직임을 계획하는 것처럼 느껴졌다. 그는 계약 마지막 해를 보내고 있다. 오늘 그가 보여준 활약은 정말이지 할 말이 없다"고 맹비난했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com