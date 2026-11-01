'아깝다' 韓 축구 에이스 이강인 골대 불운! 'LEE, 일단 경기 관여하면 언제나 날카롭고 본능적인 움직임' 평가→AT 마드리드 7연승

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts during the Spanish league football match between Levante UD and Club Atletico de Madrid at Ciutat de Valencia Stadium in Valencia on October 31, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone slaps hands with Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee during the Spanish league football match between Levante UD and Club Atletico de Madrid at Ciutat de Valencia Stadium in Valencia on October 31, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 골대샷 불운에 아쉬움을 남겼다. 하지만 아틀레티코 마드리드는 연승행진을 달리며 2위 자리를 굳게 지켰다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 10월 31일(이하 한국시각) 스페인 발렌시아의 에스타디오 시우다드 데 발렌시아에서 열린 레반테와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 2대0으로 이겼다. 전반 36분 알레한드로 그리말도, 후반 17분 줄리아노 시메오네의 연속 득점을 묶어 승리했다. 7연승을 달린 아틀레티코 마드리드는 9승1무1패(승점 28)를 기록했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (L) and Levante's Austrian defender #03 Ifeanyi Ndukwe fight for the ball during the Spanish league football match between Levante UD and Club Atletico de Madrid at Ciutat de Valencia Stadium in Valencia on October 31, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

이강인은 이날 4-4-2 포메이션의 투톱으로 그라운드를 밟았다. 전반 25분 페널티 지역 외곽에서 시도한 왼발 슈팅이 수비수에게 막혔다. 후반 10분 페널티 지역 바깥에서 때린 잘맞은 왼발 중거리 슛은 골대를 맞고 튕겨나와 아쉬움을 삼켰다.

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축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 67분 동안 터치 50회, 패스 성공률 91%(31/34) 등을 기록했다. '풋몹'은 이강인에게 팀 내 선발 최저 평점인 6.4점을 줬다.

Soccer Football - LaLiga - Levante v Atletico Madrid - Estadi Ciutat de Valencia, Valencia, Spain - October 31, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in in action with Levante's Jon Ander Olasagasti and Dani Requena REUTERS/Pablo Morano

스페인 언론 '아스'는 이강인의 플레이를 두고 '시메오네 감독은 그가 경기 관여도를 높일 수 있는 위치를 찾기 위해 노력하고 있다. 현재 오른쪽 측면은 줄리아노가 맡고 있다. 세컨드 스트라이커 역할로 나설 때는 경기 중 영향력을 발휘하지 못하는 시간이 길어질 때가 있다. 하지만 일단 경기에 관여하기 시작하면, 그는 언제나 날카롭고 본능적인 움직임을 보여준다. 그는 끊임없이 골문을 노리며(골대를 맞히는 장면도 있었다), 좋은 움직임을 바탕으로 동료들에게 기회를 만들어주려 부단히 노력한다'고 평가했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com