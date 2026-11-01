부상서 돌아온 김민재, 풀타임+수비 스탯 1위+평점 7.2점 '고군분투'...'골대만 4번+케인 PK 실축' 바이에른, 도르트문트와 2-2 무승부 '선두 유지'

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[스포츠조선 박찬준 기자]부상에서 돌아온 '괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)가 풀타임을 소화했다. 바이에른은 데어 클라시커에서 무승부를 거뒀다.

바이에른은 1일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 도르트문트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 8라운드 홈 경기에서 2대2로 비겼다. 개막 후 8경기 무패를 이어간 바이에른은 승점 18점으로 선두를 지켰다. 바이에른과 마찬가지로 5승3무를 기록한 도르트문트(+8)는 골득실에서 바이에른(+19)에 밀려 2위에 자리했다.

이날 김민재는 다요 우파메카노와 함께 중앙을 지켰다. 최근 독일 언론으로부터 주전 자리를 꿰찼다는 평가를 받고 있는 김민재는 부상으로 앞서 바이에른이 치른 두 경기에 나서지 못했다. 지난달 22일 아스널과의 유럽챔피언스리그에서 전반만 소화하고 교체된 김민재는 이후 프라이부르크와의 리그, 마그데부르크와의 DFB포칼에서는 뛰지 않았다.

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김민재는 데어 클라시커를 앞두고 다시 선발 명단에 이름을 올렸다. 부상에서 돌아오자마자 중요한 더비 경기에서 베스트11에 포함됐다는 것은 확실히 팀내에서 높은 신임을 받고 있다는 증거로 볼 수 있다. 김민재는 이날 시종 맹활약을 펼쳤다. 상대가 김민재와 레프트백 사이를 집요하게 공략했지만, 빠른 판단으로 여러차례 위기를 넘겼다.

김민재는 이날 무려 13번의 수비 행위를 기록했다. 양 팀 통틀어 1위였다. 공 탈취 3회, 가로채기 2회, 블로킹 1회, 걷어내기 7회를 기록했다. 리커버리도 6회나 기록했다. 헤더 상황에서는 5회 중 4회나 승리하며 압도적인 면모를 보였다. 빌드업에서도 패스 63회 중 57회를 성공시키며, 성공률 90%를 기록했다. 김민재는 풋몹으로부터 준수한 7.2점의 평점을 받았다.

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하지만 독일 현지의 평가는 다소 박했다. 전반 34분의 아쉬운 플레이 때문이었다. 김민재는 자기 진영 페널티박스 안에서 드리블하다 상대의 강한 압박 속에 내준 패스를 우파메카노가 재차 연결하려다 도르트문트의 카니 추쿠에메카에게 빼앗겼다. 이어 조브 벨링엄이 골문에 차넣었다. 하지만 주심이 비디오판독 끝에 득점 과정에서 추쿠에메카가 바이에른 골키퍼에게 반칙을 저지른 것으로 판단, 골 취소가 되며 가슴을 쓸어내렸다.

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키커는 김민재에게 평점 3.5점을 줬다. 독일은 1~5점까지 낮을수록 잘했다는 뜻이다. 김민재의 평점은 팀내 6번째였다. 무난했다는 뜻이다. 키커는 '요나탄 타를 대신해 선발 출전한 이 한국 선수에게는 좋은 모습과 아쉬운 모습이 공존했다. 경기 초반 기라시를 상대로 집중력 있는 수비를 보여줬고, 추쿠에메카의 슈팅을 차단하기도 했다'고 했다.

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이어 '하지만 자신의 페널티박스 안에서 지나치게 위험한 패스를 시도하며, 도르트문트의 골이 취소되기 전 우파메카노가 위험한 승부수를 던지는 상황의 빌미를 제공했다. 다행히 추쿠에메카의 오프사이드로 인해 별다른 결과로 이어지지는 않았다. 그러나 1-1 동점골을 허용하는 장면에서는 세루 기라시를 막기에 한 발 늦었다'고 했다.

이날 바이에른은 수비진보다 공격진이 문제였다. 바이에른은 이날 4.18골의 기대 득점값을 기록했지만, 정작 넣은 것은 2골 뿐이었다. 발롱도르 수상자인 해리 케인이 좀처럼 하지 않는 페널티킥 미스까지 저지르는 등 이날 최악의 모습을 보였다. 실제 케인은 이날 키커로부터 팀내 가장 낮은 평점 4점을 받았다. 마이클 올리세의 활약도 아쉬웠다.

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이날 경기는 팽팽했다. 바이에른은 전반 10분 마이클 올리세의 슈팅이 골대를 맞고 나아 앞서갈 기회를 놓쳤다. 바이에른은 기어코 선제골을 넣었다. 전반 38분 콘라트 라이머가 미드필드에서 상대 공을 가로채 드리블한 뒤 페널티지역 안에서 오른발로 슈팅했다. 골키퍼 선방에 막혔으나 라이머가 재차 오른발로 처넣어 결국 균형을 깨뜨렸다.

전반을 1-0으로 마친 바이에른은 후반 10분 상대의 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 얻었다. 하지만 케인의 슈팅은 크로스바를 맞고 나왔다. 달아나지 못한 바이에른은 15분 동점골을 허용했다. 추쿠에메카의 패스를 이어받은 기라시가 김민재를 앞에 두고 왼발슛으로 득점에 성공했다.

바이에른은 21분 다시 달아났다. 요주아 키미히가 올린 크로스를 케인이 머리로 떨어뜨려 줬다. 우파메카노가 골문 앞에서 오른발로 밀어 넣었다. 2-1로 앞서나갔다. 30분 케인의 슈팅이 골대를 맞으며 달아나지 못한 바이에른은 44분 결국 동점골을 내줬다. 코너킥 혼전 상황에서 파비우 실바에게 동점 골을 내줬다.

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후반 추가시간 바이에른은 레나르트 카를의 슈팅마저 골대를 맞고 나오면서 결국 경기는 무승부로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com