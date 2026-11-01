'HWANG 결국 고개 숙였다'…논란의 황희찬 반성→라이프치히전 선발 출전, '또 침묵' 결국 0-2 패배

사진=샬케 구단 공식 계정 캡처

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Dynamo Dresden v Schalke 04 - Rudolf Harbig Stadion, Dresden, Germany - October 28, 2026 Schalke 04's Hwang Hee-chan and Edin Dzeko react after Dynamo Dresden's Patrice Covic scored their first goal REUTERS/Annegret Hilse DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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[스포츠조선 김가을 기자]황희찬(샬케)이 결국 고개를 숙였다.

독일 언론 '키커'는 10월 31일(이하 한국시각) '미론 무슬리치 샬케 감독은 팀이 과거의 강점을 되찾아야 한다고 강조했다. 특히 황희찬에게 그 강점이 무엇인지 다시 한번 설명했다고 밝혔다'고 보도했다. 덕분에 황희찬은 31일 홈인 벨틴스 아레나에서 열린 라이프치히와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 대결에 선발로 나섰다. 그는 이날 83분을 뛰었지만 공격 포인트 없이 경기를 마쳤다. 샬케는 0대2로 패하며 최근 5경기에서 단 2무3패(승점 2)를 기록하는 데 그쳤다. 1승3무4패(승점 6)로 하위권에 머물러 있다.

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Dynamo Dresden v Schalke 04 - Rudolf Harbig Stadion, Dresden, Germany - October 28, 2026 Schalke 04 coach Miron Muslic looks dejected after the match REUTERS/Annegret Hilse DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

황희찬은 논란의 중심에 서 있다. 그는 지난달 29일 독일 드레스덴의 루돌프 하르비히 슈타디온에서 열린 디나모 드레스덴(2부)과의 2026~2027시즌 DFB-포칼 2라운드 대결에서 선발로 출격했다. 전반 40분 문제가 발생했다. 황희찬이 상대 수비수와의 경합 과정에서 얼굴을 부상했다. 그는 쉽게 일어나지 못했고, 결국 의료진이 투입됐다. 황희찬은 좋지 않은 표정으로 경기장 밖으로 나왔는데, 재투입 과정에서 대기심 및 의료진과 충돌하는 모습이 포착됐다. 대기심을 가볍게 밀쳤던 황희찬은 이를 막으려던 팀 의료진마저 두 손으로 밀었다.

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그를 향한 비판이 쏟아졌다. 무슬리치 감독은 "마음에 들지 않았다. 나중에 이 문제에 대해 논의할 것"이라고 단호한 입장을 밝혔다. 독일의 '빌트'는 '심판을 가격하거나 미는 행위는 절대 용납될 수 없다. 레드카드가 아니라 옐로카드에 그친 것을 천만다행으로 여겨야 한다'고 했다. 또 다른 언론 '루트24'도 '황희찬은 논란의 행동 이후 구단 물리치료사까지 밀쳤다. 그는 자신을 진정시키고 제지하려던 대기심과 샬케의 물리치료사를 밀쳐냈다. 심판을 밀친 행위로 옐로 카드를 받았다'고 전했다.

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Dynamo Dresden v Schalke 04 - Rudolf Harbig Stadion, Dresden, Germany - October 28, 2026 Schalke 04 coach Miron Muslic and Adil Aouchiche look dejected after the match REUTERS/Annegret Hilse DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

일각에선 황희찬이 징계를 받을 것이란 관측이 나왔다. 일단 징계는 피했다. '키커'는 '황희찬은 규율에 어긋나는 행동을 했다. 그러나 그는 출전 정지와 같은 중징계는 피했다'고 했다. 무슬리치 감독은 "이 문제에 대해 내부적으로 논의했다. 선수단 전체가 모인 자리에서도 얘기했다. 규율은 우리가 선수들에게 엄격하게 요구하는 부분이다. 황희찬에게 그것을 설명하려고 했다. 그는 그 설명을 받아들였고, 자신의 잘못을 충분히 인정하는 모습이었다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com