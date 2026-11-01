한때 손흥민과 비견되던 슈퍼스타 진짜 막장 다 됐다...과르디올라마저 포기한 술꾼, 이틀 연속 술파티→구단 징계 철퇴

사진=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]한때 슈퍼스타였던 잭 그릴리쉬가 구단의 명단 제외 조치 직전 이틀 연속으로 술자리를 가졌던 것으로 전해졌다.

영국 더 선은 10월 31일(한국시간) '그릴리쉬가 에버턴 구단으로부터 훈계를 받기 불과 며칠 전, 런던과 체셔를 오가며 이틀 연속 음주를 즐긴 것으로 밝혀졌다'는 소식을 단독 보도로 전했다. 매체는 이 술자리가 10월 19일과 20일에 있었으며, 에버턴이 그를 '규율 위반' 문제로 경기 명단에서 제외했다고 발표하기 일주일 전의 일이라고 설명했다. 에버턴은 앞선 토요일 아스널전에서 그가 '질병' 때문에 출전하지 못했던 것으로 밝힌 바 있다.

더 선에 따르면 그릴리쉬는 월요일 런던 그로스브너 하우스 호텔에서 열린 '프라이드 오브 브리튼 어워즈'에 참석했다. 시상식이 끝난 뒤에는 런던 빅토리아의 'BAM 카라오케 박스'로 이동해 새벽 늦게까지 머물렀다. 한 내부 관계자는 "잭은 시상식이 끝난 뒤 기분이 매우 좋아 몇몇 친구들과 함께 런던 시내로 나갔다. 일행은 여러 잔의 술을 마시고 노래를 부른 뒤 아주 늦게 자리를 떠났다"고 말했다고 전했다.

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로이터연합뉴스

매체는 그릴리쉬가 화요일 오전 일찍 집으로 돌아갔고, 출처에 따르면 그날 늦게 에버턴 훈련에 참석했다고 밝혔다. 하지만 화요일 저녁에는 윌름슬로의 아이리시 바 '더 머키 펍'에서 다시 술을 마시는 모습이 포착됐다 이곳에서 그는 에버턴 동료 조던 픽포드, 타일러 디블링과 전 맨체스터 시티 동료 카일 워커 등을 만난 것으로 전해졌다. 한 목격자는 "그들은 펍 안쪽 프라이빗 룸에서 파리생제르맹과 바르셀로나 경기를 보고 있었다. 잭을 포함해 모두가 상당한 양의 술을 마시고 있었다"고 증언했다.

더 선은 '그릴리쉬와 에버턴 선수들이 머키 펍 방문 다음 날인 수요일에 휴가를 부여받았다'고 전했다.

EPA연합뉴스

데이비드 모예스 에버턴 감독은 뉴캐슬과의 카라바오컵 승리 후 그릴리쉬의 제외에 대해 "구단이 내린 결정이며, 나는 이를 지지한다"고 밝혔다. 그릴리쉬는 이번 시즌 에버턴 소속으로 6경기에 출전했으나 아직 득점이 없다.

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그릴리쉬는 재능만큼은 영국 최고 수준이라는 평가를 받았다. 실제로 애스턴 빌라 시절에 워낙 좋은 활약을 보여준 덕분에 1억파운드(약 1800억원)의 이적료를 기록하며 맨체스터 시티로 이적했다. 하지만 펩 과르디올라 맨시티 감독마저 질릴 정도로 술을 좋아했던 그릴리쉬다. 결국 맨시티도 그릴리쉬를 포기했다. 에버턴으로 향해서도 달라진 모습을 보여주지 못하면서 스스로 나락의 길로 접어들고 있다.