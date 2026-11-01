'손흥민+박지성' 초신성 김민수 이래서 모레노호 안 뽑혔나, 레인저스 감독 "민수, 스스로 기준을 높여라" 충고→'이적료 150억' KIM, 13경기째 침묵 중

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 기대주 김민수(레인저스)가 침묵을 이어가는 가운데, 소속팀 감독이 공격수들의 부진한 활약에 일침을 놨다.

데릭 매킨스 레인저스 감독은 1일(한국시각) 스코틀랜드 글라고스의 아이브록스 스타디움에서 열린 애버딘과의 2026~2027시즌 스코티시컵 준결승에서 1대0으로 진땀승을 거둔 뒤 공격수들에게 골문 앞 결정력을 한층 더 높일 것으로 주문했다.

이날 레인저스는 총 25개의 슈팅 중 유효슛이 5개에 불과했다. 후반 38분에야 라이언 나데리의 뒤늦은 선제골로 간신히 승리하며 결승 티켓을 거머쥘 수 있었다. 경기 후 매킨스 감독은 레인저스 선수들이 파이널 서드에서 안 좋은 판단을 너무 많이 내린다고 지적했다. 특히 김민수와 바드레딘 부아나니와 같이 올 시즌 아직 공격포인트가 없는 측면 공격수들의 분발을 요구했다.

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지난 여름 이적시장에서 이적료 1000만유로(약 150억원)의 클럽 레코드로 지로나를 떠나 레인저스 유니폼을 입은 김민수는 컵대회 포함 13경기째 공격 포인트를 적립하지 못하고 있다. 이날도 측면 공격수로 선발 출전해 빈손으로 후반 19분 교체됐다.

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매킨스 감독은 "더 빠르게 움직여야 할 때, 우리는 너무 느릿했다. 마지막 순간에는 침착해야 했는데, 오히려 서두르다가 나쁜 판단을 내리고 말았다"며 "통계만 놓고 보면, 25번의 슈팅을 시도하고 유효슛이 단 5개뿐이었다는 건 정말 창피한 수준이다. 공격진의 경험 부족을 여실히 보여주는 대목"이라고 말했다.

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이어 "최근 좋지 못한 판단을 내리고, 성급하게 슈팅을 시도하고, 크로스를 서둘러 올리거나, 패스 선택이 잘못되는 등 아쉬운 장면이 많이 나온다. 우리 공격진은 젊은 선수들로 구성되어 있어 때로는 이같은 어려움을 겪기도 한다. 공격진에 노련함과 침착함을 불어넣어 줄 경험 많은 베테랑이 필요하다"라고 했다.

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계속해서 "조금 더 신중했다면 유효슛을 지금보다 2~3배 더 늘릴 수 있었을 거다. 올 시즌 성공을 거두려면 바로 이러한 세밀한 부분을 다듬어야 한다"라고 강조했다.

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매킨스 감독은 경기 최우수선수로 뽑힌 부아나니가 앞으로 더 많은 골을 기록할 것 같냐는 질문에 "당연히 그래야 한다. 측면 공격수들이 득점에 가세해야 한다. (김)민수나 가사마와 같은 선수들도 스스로 더 높은 기준을 가져야 한다"라고 김민수도 콕집어 언급했다.

김민수는 드리블과 양발 슈팅 능력은 대표팀 주장 손흥민, 저돌성과 투쟁심은 박지성을 빼닮았다는 평가 속 지난 9~10월 통합 A매치 4연전을 통해 꿈꾸던 태극마크를 달았다. 한국 축구에 새 바람을 일으키고, 세대교체의 핵심이 되어줄 거로 기대됐다.

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하지만 김민수는 충분한 기회에도 제실력을 발휘하지 못하며 로베르트 모레노 대표팀 임시감독과 팬들의 눈도장을 찍지 못했다. 자연스레 11월 카타르 도하에서 열리는 사우디아라비아-카타르 2연전 최종명단에 오르지 못했다. 모레노 감독은 2006년생 김민수 대신 2007년생 미드필더 손정범(서울)에게 국대 데뷔 기회를 부여했다.

모레노 감독은 지난달 29일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 진행한 명단 발표 기자회견에서 오직 경기력을 기준으로 선수를 선발했다고 밝혔다. 김민수가 내년 1~2월에 열릴 2027년 사우디아시안컵에 참가하려면, 지금보다 더 많은 걸 보여줘야 한다는 의미다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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