미쳤다! '모레노호 승선' 엄지성, 모두를 속인 환상 '노룩 어시'+'3호 도움-기회창출 3회-평점 8.1점'...스완지는 4-0 대승

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엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달

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[스포츠조선 박찬준 기자]엄지성(스완지시티)의 발끝이 뜨겁다. 스완지시티는 대승을 거뒀다.

엄지성은 1일(한국시각) 영국 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 블랙번 로버스와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 13라운드 홈 경기에 선발 출전해 풀타임을 뛰었다. 그는 도움 하나를 기록하며 스완지시티의 4대0 승리에 일조했다.

환상적인 노룩패스였다. 스완지가 3-0으로 앞서 있던 후반 14분 수비수 조시 타이먼이 상대 왼쪽 측면에서 전방으로 찔러준 공을 엄지성이 잡는 대신 절묘하게 흘려보냈다. 뒤에서 쇄도하던 로스 스튜어트가 페널티지역 안 왼쪽으로 빠져들어 가 왼발 논스톱 슛으로 골문에 꽂았다. 뒤통수에도 눈이 달린 듯한 센스와 재치가 돋보인 플레이였다.

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출처=스완지시티 SNS

엄지성은 이날 도움을 추가하며 시즌 3번째 도움을 기록했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 획득한 후 복귀 첫 공격포인트였다. 엄지성은 올 시즌 10번의 경기에서 2골-3도움을 기록하며 유럽 입성 후 최고의 시즌을 보내고 있다. 엄지성은 앞서 두 시즌에서 모두 3골-3도움을 기록했다. 한 골만 더 넣으면 개인 유럽 최다 공격포인트 타이를 이루게 된다.

엄지성은 이날 맹활약을 펼쳤다. 90분을 뛰며 터치 66번을 기록하는 동안 슈팅 3번, 기회 창출 2번, 공격지역 패스 5번 등을 기록했다. 풋몹으로부터 평점 8.1점을 받았다. 현지 평가도 긍정적이었다. 영국 웨일스 온라인은 엄지성에게 평점 8을 부여하며 '동료들과 좋은 호흡을 보여줬다'고 평가했다.

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엄지성의 맹활약에 로베르트 모레노 감독도 미소를 짓고 있다. 모레노 감독은 최근 발표한 11월 A매치 명단에 엄지성을 포함시켰다. 엄지성은 아시안게임 출전 문제로 지난 9~10월 A매치에는 함께하지 못했다. 아시안게임 멤버에 높은 평가를 한 모레노 감독은 엄지성과 김지수(브렌트포드) 신민하(강원)를 선발했다.

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금메달 목에 건 엄지성

엄지성은 특별한 주인이 없는 왼쪽 날개 자리에 딱이라는 평가다. 엄지성은 공격과 수비 모두를 잘해야 하는 모레노식 4-4-2의 측면에 어울리는 자원이다. 아시안게임에서 4골-4도움을 기록한 엄지성은 리그에서도 최고의 모습을 보이고 있어, 대표팀 내 입지를 넓힐 수 있는 절호의 기회다.

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한편, 이날 스완지는 전반 11분 스테픈 유스타키오의 선제 결승 골을 시작으로 지프 오포쿠, 필립 리사의 연속골로 전반에만 3골을 퍼부었다. 후반 스튜어트의 골까지 묶어 네 골 차 완승을 이뤘다. 2연패에서 탈출한 스완지시티는 승점 26점(8승2무3패)으로 '선두' 미들즈브러(승점 28)를 2점차로 추격했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com