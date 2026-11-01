'모레노 감독 이래도 나 안 뽑아?' 금메달 스트라이커 이영준 무력 시위...11경기 6골 1도움 폭발

사진=그라스호퍼

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[스포츠조선 김대식 기자]국가대표 발탁이 무산된 이영준의 무력 시위다. 천금 같은 동점골로 팀을 패배의 문턱에서 구해냈다.

이영준은 1일(이하 한국시각) 스위스 취리히의 레치그룬트에서 열린 파두츠와의 2026~2027시즌 스위스 슈퍼리그 12라운드 경기에서 1-2로 끌려가던 후반 43분 동점골을 터트렸다. 이영준의 극적인 한 방에 힘입어 그라스호퍼는 2대2 무승부를 거뒀다.

3-4-3 포메이션의 오른쪽 공격수로 선발 출전한 이영준은 경기 내내 최전방에서 상대 수비를 끈질기게 흔들었다. 패색이 짙어지던 후반 43분 이영준에게 드디어 기회가 찾아왔다. 사무엘 크라스니키가 올린 프리킥이 골대를 맞고 튕겨 나오자, 문전에 있던 이영준이 가장 먼저 반응했다. 그는 흘러나온 공을 재빨리 밀어 넣어 골망을 흔들었다. 공격수 특유의 집중력과 위치 선정이 돋보인 장면이었다.

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이영준 동점골, 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이번 리그 득점은 지난 9월 6라운드 장크트갈렌전 이후 두 달 만에 나온 리그 득점이다. 컵대회에서도 득점포를 가동한 바 있다. 지난달 18일 이영준은 FC 그렌헨(5부)과의 2026~2027시즌 스위스컵 2라운드 원정 경기에서 멀티골을 터트린 바 있다. 최전방 스트라이커로 선발 출전한 이영준은 후반 25분 왼쪽 측면 크로스를 헤더로 연결해 7번째 골을 넣었다. 후반 33분에는 오른쪽 측면에서 넘어온 크로스를 가슴으로 받은 뒤 오른발로 마무리해 8번째 골까지 책임졌다. 금일 터진 득점을 포함해 11경기 6골-1도움이다.

많은 이들이 기대했던 국가대표팀 소집이 불발된 아쉬움을 골로 달랬다. 이영준은 지난 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 4경기 3골을 기록하며 한국의 4연속 금메달 달성에 힘을 보탰다. 대회에서 확실한 존재감을 드러냈음에도 11월 A매치를 앞둔 로베르트 모레노 임시 감독의 선택을 받지는 못했다. 첫 국가대표 발탁은 다음 기회로 미뤄지게 됐다.

골 세리머니 하는 이영준 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 한국 이영준이 동점골을 넣고 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

그래도 모레노 감독의 거취가 어떻게 될지 모르기 때문에 이영준에게는 꾸준한 골 감각을 유지하는 것이 중요하다. 유럽 무대에서 꾸준히 성장하는 모습을 보여준다면 언젠가는 국가대표 스트라이커가 될 수 있을 것이다.