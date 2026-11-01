"매일 새벽 6시 일어나고, 회식 아예 안 간다" 본받아야 할 日 코치 미친 자기관리 "그 시간에 영상 하나를 더 본다"→아시안컵에 '올인'

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[스포츠조선 윤진만 기자]하세베 마코토 일본 축구대표팀 코치의 '미친 자기관리'가 현지에서 화제를 모은다.

하세베는 지난 10월31일 일본 도쿄에서 열린 컨디셔닝 브랜드 '텐셜' 주최 토크쇼에 참석해 자신이 사적인 식사 자리를 갖지 않는 등 스스로 엄격하게 절제된 생활을 하고 있다고 밝혔다.

하세베는 자신의 일상에 대해 "친구들과의 식사나 저녁 모임은 전혀 가지 않는다. 아예 안 나간다. 가려고 하면 갈 수도 있겠지만, 스스로 가지 않기로 결정했다. 아시안컵이 끝날 때까지 모든 초대를 거절하고 있다"라고 말했다.

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현역시절 철저한 자기관리로 불혹의 나이까지 독일 분데스리가에서 아인트라흐트 프랑크푸르트에서 활약한 하세베는 은퇴 후가 오히려 시간 관리를 하기가 어렵다고 말했다. 일본과 독일을 오가며 지도자 자격증 과정을 밟는 동시에, 국가대표팀을 위한 데이터 분석 및 각종 자료 준비를 병행해야 하기 때문이다. 그는 "식사자리에서 보낼 2~3시간이면 경기 영상 한 두개는 더 볼 수 있다"며 "지금은 그게 더 중요하다. 가치있는 일에 시간을 집중하고 있다"라고 말했다.

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하세베는 "코치 생활을 시작한지 이제 2년 반 정도 됐다. 아직 더 많은 경험을 쌓아야 하는 시기인 만큼, 그 부분에 시간을 투자하는 것이 무엇보다 중요하다고 판단했다"라고 말했다.

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하세베는 매일 오전 6시에 기상해 아침식사 전 1~2시간 정도 컴퓨터 앞에서 업무를 본다고 자신의 일상을 소개했다. "아이들이 아직 자고 있을 때라 집중이 정말 잘 된다. 나에겐 이 시간이 '골든타임'이다. 잠에서 깬 직후가 가장 생산적이다"라고 했다.

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하세베는 2006년부터 2018년까지 장장 12년간 일본 대표팀 유니폼을 입고 A매치 114경기를 뛰었다. 당대 일본 대표팀 최고의 중앙 미드필더이자 존경받는 주장이었다. 우라와 레즈, 볼프스부르크, 뉘른베르크, 프랑크푸르트 등 소속으로 700경기 가까이 뛰었다.

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일본은 모리야스 하지메 대표팀 감독 체제로 내년 1~2월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵을 준비하고 있다. 모리야스 감독의 임기는 아시안컵까지로, 전쟁 여파로 아시안컵이 연기될 경우, 올해 내 임기가 조기에 끝날 가능성이 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com