'발롱도르급 슈퍼스타' MLS 대굴욕, 손흥민보다 못해...충격 부진, 선발 제외 신세 추락

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[스포츠조선 김대식 기자]'득점기계' 로베르트 레반도프스키의 미국 무대 적응이 갈수록 험난해지고 있다.

레반도프스키는 1일(한국시각) 미국 콜로라도주의 딕스 스포르팅 굿즈 파크에서 열린 콜로라도 라피즈와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 경기에서 벤치에서 출발했다. 유럽 무대에서 오랜 시간 정상급 골잡이로 군림했던 그가 선발 명단에서 제외되는 굴욕을 맛본 것이다.

리오넬 메시, 손흥민, 앙투안 그리즈만, 토마스 뮐러 등 최근 MLS에 입성한 유럽 출신 스타들은 각자의 소속팀에서 에이스로 자리 잡았다. 이들은 경기장 안팎에서 엄청난 영향력을 발휘하며 리그의 흥행을 이끌고 있다.

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그러나 레반도프스키만큼은 예외다. 같은 시기에 합류한 동료 스타들과 달리 그는 시간이 갈수록 존재감을 잃어가고 있다. 출발은 나쁘지 않았다. 레반도프스키는 미국 진출 후 첫 9경기에서 6골 2도움을 기록하며 '역시 레반도프스키'라는 평가를 받았다. 특유의 위치 선정과 골 결정력으로 '클래스는 영원하다'를 증명하는 듯했다.

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하지만 이후 흐름은 급격히 꺾였다. 첫 9경기 이후 그가 추가한 공격포인트는 1도움이 전부다. 마지막 득점은 지난 10월 인터 마이애미전에서 기록한 골이다. 그 뒤로는 골 소식이 끊겼다.

문제는 단순한 골 침묵에 그치지 않는다. 최전방에서 팀 공격을 이끌어야 할 에이스의 침묵이 길어지면서 소속팀의 공격 전개도 힘을 잃고 있다. 상대 수비의 집중 견제 속에서 페널티박스 안 움직임은 점점 무뎌졌고, 날카로웠던 슈팅 감각도 예전만 못하다는 지적이 나온다. 결국 이날 콜로라도전에서는 벤치에서 경기를 시작하는 처지에 놓였다.

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레반도프스키는 유럽 무대에서 수많은 득점왕 타이틀을 거머쥐며 세계 최고의 스트라이커로 이름을 날렸다. 그런 그가 새 무대에서 선발 자리마저 보장받지 못하는 상황은 분명 낯설다. 나이에 따른 체력 저하, 낯선 리그 환경과 이동 거리 등 여러 요인이 거론되지만, 결국 해답은 경기장에서 찾아야 한다.

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다행히 반등할 시간은 남아 있다. 지금의 부진이 일시적인 슬럼프인지, 하락세의 신호인지는 앞으로의 경기가 말해줄 것이다. 메시와 손흥민이 증명하고 있는 것처럼 MLS는 스타의 영향력이 빛날 수 있는 무대다. 레반도프스키가 '골 침묵'을 깨고 다시 해결사의 면모를 되찾을 수 있을지 관심이 쏠린다.