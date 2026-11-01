"이건 실드 불가" 레드카드 2장 분노 폭발, 주심 향해 초유의 '목발 투척' 황당 사고 발생

사진캡처=더선 영상

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[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 리그2(4부)에서 주심을 향해 목발을 던지는 황당한 사고가 발생했다.

올덤 애슬레틱은 1일(한국시각) 영국 올덤의 바운더리 파크에서 열린 최하위 크롤리 타운과의 2026~2027시즌 잉글랜드 리그2 14라운드에서 0대1로 패했다.

올덤은 전반 14분과 전반 30분, 2장의 레드카드로 자멸했다. 11대9로 싸우는 수적 우세를 앞세운 크롤리는 후반 7분 결승골을 터트렸다.

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'꼴찌'팀을 상대로 승점 3점을 빼앗긴 홈팬들이 심판 판정에 분노했다. 주심인 데이비드 록이 경기장을 떠나자, 한 화난 팬이 심판에게 목발을 던지는 모습이 포착됐다.

다행히 록 주심은 목발을 맞지 않았다. 팬이 던진 목발은 심판의 다리 바로 옆을 지나쳤다. 영국의 '더선'은 '구단은 아직 해당 사건에 대해 공식적인 입장을 밝히지 않았지만, 만약 그 팬의 신원이 확인된다면 상당한 곤경에 처할 것으로 보인다'고 전했다.

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올덤은 21위(승점 12)에 머물렀다. 11경기 만에 2번째 승리를 챙긴 크롤리는 승점 9점을 기록, 최하위 탈출의 희망을 살렸다.

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올덤의 미키 멜론 감독은 실망감을 표하면서도 두 장의 레드카드에 울지 않겠다고 했다. 그는 "선수들과 구단, 그리고 믿을 수 없을 만큼 힘든 상황 속에서도 놀라운 반응을 보여준 팬들이 정말 자랑스럽다. 우리는 이번 일에서 얻을 수 있는 긍정적인 면을 찾아볼 것"이라며 "우리는 경기 내내 위협적인 모습을 보였지만, 몇몇 상황이 우리에게 유리하게 흘러가지 않은 점은 아쉽다"고 말했다.

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그리고 "내가 할 말은 오직 자부심 뿐이다. 진심으로 하는 말이다. 올덤과 관련된 모든 사람들, 즉 팬, 선수, 스태프 모두가 정말 힘든 오후를 용기 있고 훌륭한 인품으로 헤쳐나간 것에 대해 나는 피해자 행세를 하지 않을 거다. 우리는 그 정신을 본 받아 앞으로 나아갈 것"이라고 강조했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com