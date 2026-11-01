'韓 국가대표 수비수' 김민재 절대 못 만난다...사상 초유의 '근무 금지령', 아파도 일하는 콤파니 향한 뮌헨의 결단

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]뱅상 콤파니 감독이 근무를 금지당했다. 몸이 회복하기 전까지는 일할 수 없다.

독일의 빌트는 31일(한국시각) '콤파니 감독은 코치진과 축구 이야기를 나눌 수 없다'고 보도했다.

빌트는 '바이에른 뮌헨은 콤파니 감독과의 소통에 대하 세부사항을 밝혔다. 콤파니는 훈련장에서 쓰러진 이후 치료를 받고 있으며, 자택에서 완전한 휴식을 취하라는 지시를 받았다. 따라서 그는 축구 관련 활동에 참여할 수 없다'고 전했다.

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애런 댕크스 코치는 도르트문트전 사전 기자회견에서 콤파니와 의논을 하고 있냐는 물음에 "절대 안 된다. 우리는 이번 상황을 심각하게 받아들이고 있다. 콤파니는 건강 관리와 가족과의 시간 외에는 아무것도 하지 않도록 하라는 분명한 지시를 받았다"고 밝혔다.

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빌트는 '콤파니는 전화 통화를 통해서도 축구 이야기를 시작하면 안 된다는 것을 의미한다. 이는 단장과 CEO의 명확한 지시다. 콤파니는 또한 이번 질병 전에 바이러스 감염 등을 방치하고 건강 관리에 소홀했기에 지금 완전히 회복해야 한다는 의사의 조언도 받았다'고 설명했다.

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바이에른은 앞서 지난달 24일 공식 홈페이지를 통해 '콤파니는 현재 치료를 받고 있다'며 '콤파니 감독은 바이에른 팀 훈련 도중 쓰러져 병원으로 이송됐다. 당시 그는 리저브 팀의 훈련을 지켜보고 있었다. 정밀 검사를 받고 치료를 받을 예정이며, 추후 공지가 있을 때까지 코칭 스태프가 훈련 및 경기 운영을 총괄할 것이다'고 공식 발표했다.

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콤파니는 앞서 라이프치히전 6대1 대승 이후에도 자리에 앉아 좀처럼 활기가 가득한 모습을 보이지 못했다. 에베를 뮌헨 단장은 콤파니 감독이 바이러스 감염과 고관절 부상으로 어려움을 겪고 있다고 설명했다. 그는 계단을 오를 때에도 다른 사람의 도움을 필요로 했다. 이후 계속해서 관리가 있었으나, 결국 병원행을 피하지 못했다.

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극심한 일 중독이었기에 힘든 몸 상태를 이끌고도 계속해서 업무를 지속했다. 영국의 데일리메일은 '현장에 있던 사람들은 이 사건으로 인해 큰 충격을 받았다. 관계자들은 콤파니의 일과 삶의 균형 부족을 지적하며, 그가 수면 부족, 불규칙적인 식사, 운동 부족, 과도한 커피 섭취, 그리고 지나치게 많은 업무를 맡고 있다고 주장했다'고 설명했다.

결국 바이에른은 이번 사태 이후 콤파니를 완전히 축구 관련 업무와 분리시켜 둔 것으로 보인다. 1일 알리안츠 아레나에서 열린 도르트문트와의 데어클라시커 또한 콤파니가 아닌 댕크스 코치가 벤치에서 팀을 지휘했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com