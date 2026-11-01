'국대 왜 뽑히는거야?' 논란의 황희찬...팀닥터 밀친 비상식 행위 사과 "잘못했습니다"→내부 징계 피했지만 또 부진

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[스포츠조선 김대식 기자]부진 속 국가대표 발탁 논란을 낳은 황희찬이 라이프치히전에서도 눈에 띄는 활약을 펼치지 못했다.

독일 매체 키커는 31일(이하 한국시각) '대한민국 출신 공격수 황희찬은 드레스덴과의 경기에서 비신사적인 행동을 저질렀으며, 그 과정에서 샬케 구단 팀 닥터를 밀치는 행동을 하기도 했다. 하지만 라이프치히전 출전 정지와 같은 엄중한 징계는 피했다'고 보도했다.

황희찬은 지난달 29일 독일 드레스덴의 루돌프 하르비히 슈타디온에서 열린 디나모 드레스덴(2부)과의 2026~2027시즌 DFB(독일축구협회) 포칼 2라운드 경기에서 문제를 일으켰다.

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Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Dynamo Dresden v Schalke 04 - Rudolf Harbig Stadion, Dresden, Germany - October 28, 2026 Schalke 04's Hwang Hee-chan and Edin Dzeko react after Dynamo Dresden's Patrice Covic scored their first goal REUTERS/Annegret Hilse DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

전반 40분 상대 수비수와 충돌해 쓰러진 후 경기장 밖으로 이동한 황희찬은 논란의 행동을 저질렀다.다시 경기장에 들어갈 준비를 하던 황희찬이 대기심을 가볍게 밀쳤다. 이를 막으려고 했던 팀 의료진마저 두 손으로 밀쳤다. 당연히 감독을 비롯해 동료들, 팀 관계자가 이 모습을 전부 지켜봤다.

경기 후 미론 무슬리치 샬케 감독은 "황희찬의 행동을 봤고, 그 행동은 마음에 들지 않았다. 이 부분에 대해 이야기를 나눌 것"이라고 지적했다.

라이프치히전을 앞두고 무슬리치 감독은 "어제 내부적으로 이야기를 나눴다. 우리는 규율을 매우 높게 평가하고 요구하기 때문에 전체 선수단 앞에서도 이 문제를 다뤘다"고 말했다. 이어 자신의 재임 기간 팀이 "단 한 번도 규율 문제로 지적받은 적이 없었다"며 "우리는 이 점을 희찬이에게 설명하려고 노력했다. 희찬이도 이를 인정했고 매우 반성하는 모습을 보였다"고 밝혔다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

황희찬은 부진한 상황에서 국가대표에 발탁돼 논란이 일었던 만큼 이번 규율 논란이 더 뼈아프다. 지난 2시즌 동안 울버햄튼에서 심각하게 부진했던 황희찬은 새 도전을 위해 샬케로 왔지만 독일에서도 부활하지 못하고 있다. 국가대표팀 선발에서 제외해야 한다는 목소리가 커졌지만 로베르트 모레노 임시 감독은 황희찬을 11월에도 선발했다. 구단 내부 징계를 피하고 선발 기회를 얻은 라이프치히전에서도 별다른 활약은 나오지 않았다. 논란을 경기력으로 지워야 했던 황희찬으로서는 아쉬운 결과다. 이번 시즌 7경기에서 단 1도움밖에 없다. 경고(2회)가 공격 포인트보다 더 많다.