손흥민 초비상, 올해 '우승 도전'도 물 건너가나...부진했던 '월클 골잡이' 부활 성공, 플레이오프 대형 변수 예고

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 레반도프스키가 다시 시동을 걸었다. 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프의 판을 흔들 수 있다.

MLS사무국은 1일(한국시각) '레반도프스키는 적절한 순간을 포착하는 법을 알고 있다. 레반도프스키는 시즌 7번째 골을 기록하며 8경기 무득점 행진을 마감했다'고 조명했다.

MLS사무국은 '레반도프스키는 콜로라도와의 경기에서 후반 29분 결승골을 넣었고, 푸소 지테자네의 추가골까지 도우며 팀의 4대2 승리를 이끌었다. 활약에 힘입어 시카고는 최근 3경기 무패 행진 중이며, 동부 4위까지 올라섰다. MLS컵 플레이오프를 앞두고 상승세를 타고 있는 중이다. 레반도프스키는 교체 출전으로 활약하며 포스트시즌을 앞두고 적절한 시기에 폼을 되찾고 있는 것으로 보인다'고 전했다.

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레반도프스키는 올여름 그리즈만과 마찬가지로 MLS로 향했다. 시카고 파이어 유니폼을 입은 그는 19경기에서 7골-3도움, 기록만 보면 완벽하게 부진한 활약도 아니다. 문제는 최근 흐름이었다. 지난 9월 10일 인터 마이애미전 이후 6경기 연속 득점이 없었다. 경기 내 영향력도 크게 떨어진 모습이다. 최그 3경기에서는 박스 내 위협적인 움직임도 부족했다.

플레이오프를 앞두고 반전이 필요했다. 레반도프스키는 벤치로 물러났지만, 그 기회를 놓치지 않았다. 1일 콜로라도와의 경기에서 후반 18분 교체로 출전한 레반도프스키는 불과 11분 만에 팀의 리드에 일조하는 득점을 터트렸다. 후반 43분에는 푸소 디테자네의 골까지 도우며 완벽한 승리에 일조했다.

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레반도프스키가 다시 본격적인 시동을 건다면, 향후 플레이오프 판도가 달라질 수 있다. 세계 최고 수준의 골잡이, 레반도프스키에게는 어색하지 않은 수식어였다. 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두 체제로 이어지던 유럽 득점의 역사에 균열을 낸 레반도프스키다. 도르트문트 시절 본격적으로 자신의 진가를 내비치기 시작한 그는 바이에른 뮌헨에서 완벽하게 경기력이 폭발하며 월드클래스로 올라섰다. 375경기에서 344골, 압도적인 기록을 세우고 바르셀로나로 떠났다.

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이후 시카고 유니폼을 입은 레반도프스키의 활약에 관심이 커지고 있다. 레반도프스키가 활약한다면, 손흥민의 LAFC, 리오넬 메시의 인터 마이애미, 앙투완 그리즈만의 올랜도 시티 등 우승을 노리는 팀들의 견제도 적지 않을 전망이다. MLS 진출 이후 첫 시즌을 레반도프스키가 어떻게 마무리할지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com