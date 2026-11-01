이런 창피한 일이 있나...팀닥터 밀치는 '충격 행동'→"선수단 전체 앞에서 논의, 반성하는 모습 보여", '韓 국대' 황희찬 다행히 징계 없이 선발 출전

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬이 다행히 팀 내 징계는 피했다. 다만 활약은 여전히 아쉬웠다.

샬케는 31일 독일 겔젠키르헨의 펠틴스 아레나에서 열린 라이프치히와의 2026~2027시즌 분데스리가 8라운드 경기에서 0대2로 패배했다. 샬케는 이날 패배로 리그 1승3무4패, 승점 6점으로 16위에 머물렀다.

황희찬은 이날 경기 선발로 나섰다. 황희찬은 지난달 28일 디나모 드레스덴과의 독일축구협회(DFB) 포칼 32강전 도중 심판 판정에 항의하는 문제를 일으켰다. 불필요한 행동으로 경고를 받았다. 전반 44분 자신을 향한 상대 파울이 선언되지 않자 대기심을 밀쳤다. 말리려던 팀 닥터까지 옆으로 밀어냈다. 해서는 안 될 행동, 주심은 곧바로 경고를 꺼내들었다. 자칫 퇴장까지 이어질 수 있었기에 경고가 나온 것이 다행이었다.

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황희찬의 행동에 대해 공개적인 비판이 쏟아졌다. 독일의 루르24는 '황희찬은 논란의 행동 이후 구단 물리치료사까지 밀쳤다'며 '그는 자신을 진정시키고 제지하려던 대기심과 샬케의 물리치료사를 밀쳐냈다. 심판을 밀친 행위로 옐로우 카드를 받았다'고 전했다. 독일의 빌트는 '퇴장이어도 할 말이 없었다. 경기장에 남게 되었다는 것에 만족해야 한다'라고 지적했다.

미론 무슬리치 감독은 "우리는 매우 부정확했고, 집중력이 부족했다"고 전체 경기력을 평가하며, 황희찬에 대해서는 "황희찬의 행동을 똑똑히 봤고, 마음에 들지 않는다. 이 문제에 대해서는 나중에 따로 이야기를 나눌 것이다"고 했다.

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다행히 추가 징계는 없었다. 독일의 키커에 따르면 무슬리치 감독은 이번 경기를 앞두고 "황희찬의 논란된 문제를 선수단 전체가 모인 자리에서 논의했다. 우리는 규율을 매우 중요하게 생각하고 선수들에게도 이를 엄격하게 요구한다. 황희찬은 자기 잘못을 이해했고 충분히 반성하는 모습을 보였다. 이번 사건이 경기 명단에 영향을 미치지는 않을 것이다"고 밝혔다. 이후 황희찬은 라이프치히전에 선발 출전했다.

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황희찬으로서는 행동에 대한 반성과 더불어 경기력 반등이 시급해졌다. 이날 경기 큰 활약 없이 경기를 마친 황희찬은 11월 A매치 명단에도 포함됐으나, 반응은 차갑다. 대표팀의 자격을 경기력으로 다시금 증명해야 하는 위치, 소속팀과 11월 A매치까지의 일정 속에서 폼을 끌어올리는 것이 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com