"2년 만에 정상 탈환" 시흥시민축구단, 통합 K3리그 출범 이후 두 번째 우승 확정

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[스포츠조선 김성원 기자]시흥시민축구단이 2년 만에 K3리그 우승컵을 탈환했다.

시흥은 31일 당진종합운동장에서 열린 2026 K3리그 25라운드에서 당진시민축구단과 득점없이 비겼다. 승점 1점을 추가한 시흥은 최종전을 앞두고 우승을 확정했다.

시흥은 승점 56점을 기록한 가운데 2위 포천시민(승점 49점)이 25라운드를 포함해 남은 두 경기를 모두 이기더라도 승점 55점에 그치게 되면서, 최종 라운드와 상관없이 시흥의 우승이 확정됐다.

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시흥은 2024년 통합 K3리그 첫 우승을 이뤄낸 후 2년 만에 두 번째 K3리그 정상에 올랐다. 2020년 통합 K3리그 출범 이후 두 차례 정상에 오른 팀은 김해(2020, 2025)에 이어 시흥이 두 번째다. 지난해 김해에 밀려 리그 2연패에 실패했던 아쉬움도 한 시즌 만에 털어냈다.

시흥은 시즌 초반부터 독주했다. 3월 8일 여주FC와의 개막전 2대1 승리를 시작으로 8연승을 달렸다. 7월 무더위 속 체력 저하와 부상, 핵심 선수 정현우의 FC서울 이적 등으로 연패에 빠지며 흔들리기도 했지만, 끝까지 선두 자리를 내주지 않았다.

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이승희 감독은 "선수들이 스트레스도 많이 받고 힘들었을 텐데, 잘 이겨내 줘서 고맙다는 말을 전하고 싶다"고 우승 소감을 밝혔다.

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14개팀이 참가한 2026 K3리그는 팀당 26경기를 치러 최종 순위를 가린다, K3리그 최종 라운드는 7일 오후 2시에 진행된다. 시흥은 목포국제축구센터에서 FC목포와 시즌 마지막 경기를 치른 뒤 트로피와 함께 우승 세리머니를 진행한다.

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한편, K4리그에서는 진주시민축구단이 지난달 3일 창단 첫 우승을 조기확정했다. 8일 진주종합운동장에서 열리는 리그 최종전 홈 경기를 마치고 우승 세리머니를 진행할 예정이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com