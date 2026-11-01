감독 '오피셜' 공식 인정, '韓 국가대표' 김민수 향한 요구 "윙어들 골 넣기 시작해야"...英 언론도 "스코틀랜드는 더 빠르고 치열해 적응 필요"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수도 득점이 필요하다. 감독 또한 이를 요구했다.

영국의 데일리레코드는 1일(한국시각) '데릭 매키니스 감독은 레인저스의 높은 기준을 명확히 밝혔다'고 보도했다.

레인저스는 1일 스코틀랜드 글래스고의 아이브록스 스타디움에서 열린 애버딘과의 2026~2027시즌 스코틀랜드 리그컵 준결승에서 1대0으로 승리하며 결승에 올랐다.

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레인저스는 이날 경기 전반까지 답답한 흐름이 이어졌다. 좀처럼 득점이 터지지 않았다. 승부가 가려지지 않을 것이란 우려가 커진 후반 38분 득점이 나왔다. 선발 출전한 케빈 켈시가 역습 상황에서 수비 3명을 따돌리고 직접 전진했다. 이후 이어진 공격에서 왼쪽에서 올라온 크로스를 쇄도하던 라얀 돈 나데리가 밀어넣으며 결승골을 터트렸다.

이날 경기 선발 출전한 김민수는 활약이 아쉬웠다. 김민수는 65분을 소화했으나, 득점 없이 경기를 마쳤다. 김민수는 레인저스 합류 이후 11경기를 소화했지만, 단 하나의 공격포인트도 기록하지 못하고 있다.

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감독 또한 측면 공격수들의 분전을 경기 후 강조했다. 매키니스는 "우리는 침착해야 했는데, 성급하게 행동하고 잘못된 결정을 내렸다. 점유율 75%에 슈팅 25개를 기록했는데 유효 슈팅이 5개밖에 안 된다면 충분히 좋은 성적이 아니다"며 "골을 넣어야 한다. 측면 공격수들이 골을 넣기 시작해야 한다. 김민수도 스스로에게 그런 부분을 요구해야 하며, 제이디 가사마도 마찬가지다"고 했다.

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김민수는 최근 몇 차례 공격포인트에 대한 요구가 등장한 바 있다. 풋볼팬캐스트는 '김민수는 모든 대회에서 7경기 연속 득점이 없다. 그를 보는 재미는 쏠쏠하지만, 마무리 능력은 키워야 할 필요가 있다. 다만 김민수는 연말 이전에 활약을 개선해야 할 수도 있다. 구단은 이미 그의 포지션에 대한 잠재적 영입 후보들을 물색하고 있다. 레인저스는 1월 이적 시장에서 아스널의 윙어 맥스 도우먼을 임대로 영입하는 방안을 검토 중인 여러 클럽 중 하나다'고 설명했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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한편 김민수는 지난 9~10월 A매치 기간 로베르트 모레노 감독의 선택과 함께 명단에 포함되어 대표팀 데뷔까지 성공했우나, 이번 11월 A매치 명단에는 포함되지 못했다. 대표팀 발탁 등을 위해선 소속팀에서의 성장이 필요한 시점이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com