감독 '오피셜' 공식 발표, 이강인 '골대 강타' 아쉬운 득점 불운에도..."경기력에 만족한다, 상대에 적응하고 공격 기회 만들어"

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[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 감독이 경기력에 대한 만족감을 드러냈다.

스페인의 문도 데포르티보는 1일(한국시각) '시메오네 감독이 레반테전 승리 후 소감을 밝혔다'며 경기 후 기자회견내영을 조명했다.

아틀레티코 마드리드는 31일 스페인 발렌시아의 에스타디오 시우다드 데 발렌시아에서 열린 레반테와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 2대0으로 승리했다. 전반 36분 터진 알레한드로 그리말도의 골과 후반 17분 줄리아노 시메오네의 골을 지켜내며 승리했다. 리그 7연승을 질주해, 2위 자리를 공고히했다.

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이강인도 선발 출전했다. 이강인은 4-4-2의 최전방에 자리했다. 경기 초반부터 적극적으로 골문을 노리는 모습을 선보였다. 전반 25분 페널티 지역 외곽에서 시도한 왼발 슈팅이 수비수에게 막혔다. 득점을 위한 절호의 기회도 있었다. 후반 10분 페널티 지역 바깥에서 때린 잘맞은 왼발 중거리 슛은 골대를 강타하며 아쉬움에 고개를 숙였다. 후반 22분 교체된 이강인은 터치 50회, 패스 성공률 91%(31/34) 등을 기록했다.

스페인 언론은 '시메오네 감독은 그가 경기 관여도를 높일 수 있는 위치를 찾기 위해 노력하고 있다. 현재 오른쪽 측면은 줄리아노가 맡고 있다. 세컨드 스트라이커 역할로 나설 때는 경기 중 영향력을 발휘하지 못하는 시간이 길어질 때가 있다'면서도 '일단 경기에 관여하기 시작하면, 그는 언제나 날카롭고 본능적인 움직임을 보여준다. 그는 끊임없이 골문을 노리며, 좋은 움직임을 바탕으로 동료들에게 기회를 만들어주려 부단히 노력한다'고 했다.

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시메오네 감독 또한 이강인의 아쉬운 득점 불발에도 불구하고 팀의 경기력에 만족감을 드러냈다. 그는 "팀의 경기력에 만족한다"며 "상대가 특히 공격에서 용감한 팀이라는 것을 알고 있었다. 빠르고, 많은 선수들을 페널티 박스 안으로 투입하는데, 실제로 그렇게 했다. 얀 오블락이 전반 10분 동안 중요한 선방을 보여줬다. 그 후 우리는 경기에 적응하고, 공격 기회를 만들어냈다. 선제골 이후, 선수들은 우리가 상대를 위협할 수 있다는 것을 깨달았고, 결국 또 득점에 성공했다. 후반전에는 우리 팀이 훨씬 더 우세한 경기를 펼쳤다고 생각한다. 두 번째 골은 정말 멋진 골이었다. 그 후 상대의 모든 공격을 막아내야 했다. 상대는 크로스를 계속 시도했고, 역습하기가 더 어려워졌지만, 결국 중요한 승리를 거뒀다고 생각한다"고 했다.

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시메오네는 또한 팀 컨디션에 대해서도 "시즌이 끝나려면 아직 멀었다. 우리는 '한 경기씩 집중하자'라는 우리의 좌우명을 고수할 것이다. 그것이 바로 우리를 강하게 만드는 요소다. 우리는 항상 겸손한 자세로 잘하는 부분과 부족한 부분을 인지하고 개선해 나갈 것이다"고 강조했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com